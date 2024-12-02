Ради СССР он пожертвовал собой на глазах у всего мира! Героический подвиг Тюменева принес стране золото

Виктор Тюменев — олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира. Скромный набор наград, если сравнивать с величайшими хоккеистами в истории Советского Союза. Однако любые другие игроки мечтали провести хотя бы один официальный матч за национальную сборную, не говоря уж о завоевании золота Олимпийских игр. Так что Тюменеву точно есть чем гордиться. Тем более что почти каждый турнир в составе советской команды оборачивался для него серьезнейшими проблемами со здоровьем. Например, на чемпионате мира 1986 года Виктор провел только половину матчей. Всему виной — травма в игре против Чехии. Нападающего толкнули в спину и нанесли ему серьезное повреждение. Тюменева срочно доставили в больницу, где нашли целый «букет» страшных травм: разрыв боковых связок колена, разрыв заднего рога мениска и повреждение паховых колец. Как итог — гипс на всю ногу, костыли и нулевой шанс продолжить турнир. В тот же период у олимпийского чемпиона диагностировали межпозвоночную грыжу. К счастью, несмотря на маленькое количество сыгранных матчей, Виктору все равно вручили золотую медаль ЧМ. Это немного успокоило расстроенного длительным восстановлением Виктора.
Если вспоминать о том, как прошла единственная Олимпиада в карьере воспитанника «Крыльев Советов», то ЧМ-1986 может показаться детским садом. Во втором матче главного турнира четырехлетия, в рамках которого сборная СССР встречалась с Италией, Виктор травмировался. Он принимал шайбу на красной линии, и в этот момент соперник решил провести силовой прием. Тюменев пытался уйти от столкновения, но оно было неизбежно — итальянец сыграл колено в колено. В первую же секунду форвард сборной СССР понял, что все серьезно. Врач национальной команды нашел фиксирующую железку итальянского производства — ирония судьбы, ведь травмировал Виктора как раз итальянец. Несмотря на дикие боли, нападающий пропустил всего один матч, в котором советская сборная встречалась с Югославией. Все остальные встречи он сыграл. Хотя с таким болезненным повреждением Тюменев мог со спокойной душой ехать домой.
Виктор сделал выбор в пользу того, чтобы продолжить турнир, несмотря на постоянные боли и жуткий дискомфорт от той самой железяки. Она мешала нападающему свободно передвигаться по льду, особенно на виражах и при катании спиной вперед. Тренер сборной СССР Владимир Юрзинов впоследствии с восхищением вспоминал тот подвиг форварда. Врачи говорили ему, что он точно не сможет играть и ему нужно ехать домой. Но Тюменев показал железный характер и силу воли, полностью заслужив золотую медаль Олимпиады.
«Глядя на броню на моем колене, Николай Дроздецкий смеялся: “Во, Тюменев теперь как танк, его ничем не прошибешь”. А Тихонов добавлял: “Конечно. Зря я его и с югославами не выпустил”. Получив медали, мы вернулись в олимпийскую деревню и стали отмечать рождение сына Володи Крутова (С Володей мы подружились на предолимпийском турнире вторых сборных в Лэйк-Плэсиде в 1980-м, а в середине восьмидесятых, когда Ларионов из-за проблем с документами не смог выехать в Северную Америку, я играл с Володей в одном звене ЦСКА в матчах Суперсерии). Летом 1984-го мы играли выставочный матч перед Кубком Канады. Тихонов поставил меня против звена Гретцки, и партнер Уэйна Гленн Андерсон упал всем телом на то же мое больное колено. Наутро меня отправили домой, а на мое место взяли Михаила Васильева из ЦСКА», — рассказывал прославленный нападающий в интервью.
Максим Самарцев