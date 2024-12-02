Ради СССР он пожертвовал собой на глазах у всего мира! Героический подвиг Тюменева принес стране золото

Виктор Тюменев — олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира. Скромный набор наград, если сравнивать с величайшими хоккеистами в истории Советского Союза. Однако любые другие игроки мечтали провести хотя бы один официальный матч за национальную сборную, не говоря уж о завоевании золота Олимпийских игр. Так что Тюменеву точно есть чем гордиться. Тем более что почти каждый турнир в составе советской команды оборачивался для него серьезнейшими проблемами со здоровьем. Например, на чемпионате мира 1986 года Виктор провел только половину матчей. Всему виной — травма в игре против Чехии. Нападающего толкнули в спину и нанесли ему серьезное повреждение. Тюменева срочно доставили в больницу, где нашли целый «букет» страшных травм: разрыв боковых связок колена, разрыв заднего рога мениска и повреждение паховых колец. Как итог — гипс на всю ногу, костыли и нулевой шанс продолжить турнир. В тот же период у олимпийского чемпиона диагностировали межпозвоночную грыжу. К счастью, несмотря на маленькое количество сыгранных матчей, Виктору все равно вручили золотую медаль ЧМ. Это немного успокоило расстроенного длительным восстановлением Виктора.