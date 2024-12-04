Он боготворил СССР, жертвовал собой ради страны, унизил США и Канаду. История легенды ЦСКА Пучкова

Николай был очень талантливым хоккеистом: он прекрасно читал игру и мог предвидеть следующий шаг соперника на интуитивном уровне. Но для достижения успеха советскому вратарю было мало одного таланта, нужна была еще и храбрость: в середине прошлого века голкиперы могли лишь мечтать о современной амуниции — у них не было шлемов, или защитных масок, а крепкие нагрудники отсутствовали как класс. Как результат — почти каждый бросок оставлял на теле вратаря синяк. Но это нисколько не смущало нашего героя: напротив, Пучков требовал от своих партнеров полной отдачи на тренировках и заставлял их бросать по воротам в полную силу, а после — добивать шайбу. Неудивительно, что лицо прославленного стража ворот украшало 47 шрамов, а его нос и челюсть неоднократно были сломаны.