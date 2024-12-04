Он боготворил СССР, жертвовал собой ради страны, унизил США и Канаду. История легенды ЦСКА Пучкова

Sport24 рассказывает историю одного из первых советских голкиперов мирового уровня — Николая Пучкова.
Был большим интеллектуалом
В обществе давным-давно существует стереотип, что спортсмены концентрируются исключительно на своем ремесле и перестают развиваться в других аспектах жизни — музыке, науке, искусстве. Но Пучков своим примером разбил это устоявшееся мнение: в 14-летнем возрасте Николай работал в типографии и удивлял всех окружающих глубочайшими музыкальными познаниями. Во время войны любимым занятием будущего олимпийского чемпиона было прослушивание оперных радиопостановок из репродуктора — юноша был большим поклонником классической музыки. Со временем перспективный голкипер полюбил джаз и знал обо всех театральных премьерах.
Став голкипером ЦСКА и сборной СССР, Пучков не потерял интерес к всестороннему развитию своей личности: он был единственным советским хоккеистом, которому удалось выучить английский язык. А после окончания игровой карьеры, став тренером в Швеции, уже через год он изъяснялся с местными без малейшего акцента.
Стал вратарем по стечению обстоятельств
Как и многие голкиперы, Николай Пучков стал вратарем совершенно случайно. Во дворе он всегда выбирал амплуа нападающего и любил играть в атаке, но ровно до тех пор, пока не встал в ворота. Тогда он на подсознательном уровне понял, что его место — именно там.
Исключительность Пучкова заключается в том, что, помимо тяги к интеллектуальному развитию и любви к классической музыке, в нем присутствовал стальной спортивный характер. Николай весьма чувствительно относился к неудачам и ненавидел проигрывать. Эта особенность заставляла его постоянно работать над своими недостатками. Например, в одном из гостевых матчей против новосибирской «Сибири» голкипер ЦСКА пропустил несколько необязательных шайб и не выручил свою команду. Встреча проходила на большом морозе, и в прессе тут же начали говорить о том, что Пучков оказался не готов к игре в сложных погодных условиях. Уже на следующий день олимпийский чемпион закалялся и бегал по снегу босиком, чем очень удивил тренерский штаб и партнеров по команде.
Николай был очень талантливым хоккеистом: он прекрасно читал игру и мог предвидеть следующий шаг соперника на интуитивном уровне. Но для достижения успеха советскому вратарю было мало одного таланта, нужна была еще и храбрость: в середине прошлого века голкиперы могли лишь мечтать о современной амуниции — у них не было шлемов, или защитных масок, а крепкие нагрудники отсутствовали как класс. Как результат — почти каждый бросок оставлял на теле вратаря синяк. Но это нисколько не смущало нашего героя: напротив, Пучков требовал от своих партнеров полной отдачи на тренировках и заставлял их бросать по воротам в полную силу, а после — добивать шайбу. Неудивительно, что лицо прославленного стража ворот украшало 47 шрамов, а его нос и челюсть неоднократно были сломаны.
«У нас были свитеры с буквами ““СССР”” на груди, сердце, душа и преданность делу. От травм не защищало. Но с этим побеждали», — говорил кипер в одном из интервью.
ЦСКА и победы над Канадой
Профессиональная карьера Пучкова началась в ВВС МВО — команде Военно-воздушных сил Московского военного округа, покровителем которой был младший сын Иосифа Сталина, Василий. Через три года успевший зарекомендовать себя голкипер перешел в ЦСКА, где и добился наибольших успехов в карьере, став 9-кратным чемпионом СССР.
В составе национальной команды Николай также преуспел: в 90 матчах за советскую сборную он потерпел лишь 11 поражений. А его вдохновенная игра на чемпионате мира 1954 года и Олимпиаде-1956 обеспечила команде победу над канадцами и принесла золотые медали. Причем на главном турнире четырехлетия великий голкипер не только сыграл на ноль в матче против родоначальников хоккея (2:0), но и «засушил» США. К слову, больше ни одному советскому вратарю не удавалось оформить «сухарь» в матчах против обеих североамериканских сборных в рамках одного турнира.
Первым заметил талант Третьяка и стал выдающимся тренером
После окончания игровой карьеры великий голкипер не потерялся и нашел себя в тренерском ремесле. И если будучи игроком Пучков стал легендой ЦСКА, то по ходу тренерской карьеры Николай превратился в важнейшего человека в истории ленинградского СКА, в котором он проработал более 10 лет.
Тренерский талант у бывшего кипера армейского клуба был очевиден еще и потому, что именно он первым заметил Владислава Третьяка. Пучков тренировал будущую легенду советского хоккея в молодежной сборной на первом чемпионате Европы для игроков до 19 лет.
«Есть у меня один мальчик. На тренировках он покорил удивительной реакцией, подвижностью, мужеством. Верю, что из него выйдет толк», — говорил Пучков про Третьяка.
Благодаря этому комментарию Николая фамилия, которая вскоре стала известна всему миру, впервые была напечатана в спортивных газетах.
Пучков скоропостижно скончался 8 августа 2005 года по дороге в гараж. В честь великого голкипера с 2014 года в Санкт-Петербурге проводятся предсезонные турниры среди юниоров и клубов КХЛ.
Максим Самарцев