Его считали гением СССР, а он допустил непростительную ошибку — создал себе непримиримого врага! История о Тарасове

«Как-то одним поездом в Москву ехали, Тарасов подсел ко мне — и шесть часов уговаривал вернуться в ЦСКА! “Ты же армеец! Что в Ленинграде делать? Я виноват, но ты возвращайся”. Я молчал. Ни словом не обмолвился, что “Динамо” меня к себе тянуло. В Москве Тарасов торопился на совещание, бросил на ходу: “Жду в ЦСКА”. А я вместо этого ушел в “Динамо”. С той поры и началось с Тарасом противостояние. Постоянно меня из сборной в последний момент отцеплял. Но тренером он меня все-таки признал — уже после того, как его сняли отовсюду. Сам говорил: “Этот — тренер”. А я отвечал: “Анатолий Владимирович, не надо рекламы!” Мне действительно она была ни к чему — я и без нее пять раз за сезон Тарасова обыграл», — вспоминал Карпов в интервью.