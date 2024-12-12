ФХР и Федерация зимних видов спорта ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) и Федерация зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Подписание состоялось на «СКА-Арене», где с 12 по 15 декабря пройдет Кубок Первого канала. Меморандум подразумевает сотрудничество в области развития хоккея.
В рейтинге Международной федерации хоккея сборная ОАЭ занимает 36-е место. В чемпионате ОАЭ по хоккею выступает шесть клубов, а также 48 россиян.