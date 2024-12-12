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ФХР и Федерация зимних видов спорта ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

Церемония состоялась на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Источник: ХК СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) и Федерация зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Подписание состоялось на «СКА-Арене», где с 12 по 15 декабря пройдет Кубок Первого канала. Меморандум подразумевает сотрудничество в области развития хоккея.

В рейтинге Международной федерации хоккея сборная ОАЭ занимает 36-е место. В чемпионате ОАЭ по хоккею выступает шесть клубов, а также 48 россиян.