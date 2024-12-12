В одну калитку. Россия вынесла сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала

Вторая интрига, конечно, в самой вывеске. Сборная «Россия 25» встречалась с созданной специально для этого турнира сборной мира КХЛ. Да, немного странно видеть команду легионеров нашей лиги без Джоша Ливо, Рида Буше или Тони Деанджело, но даже в условиях ограниченного времени лиге удалось собрать приличный состав. А Майк Кинэн на скамейке сразу добавляет 100 очков авторитета — пусть он уже отошёл от дел и не занимается тренерской деятельностью на постоянной основе, но в мировом хоккее это величина.