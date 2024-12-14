Россия с огромным трудом вырвала победу у Белоруссии. Команда Квартальнова шокировала наших тремя голами за минуту

Только крайне симпатичной нынче команде Дмитрия Квартальнова с россыпью классных игровичков в составе сегодня было все равно, против кого выходить на лед. Белоруссия начала первый период крайне активно и сразу же дала понять, что грушей для битья быть не собирается. Если бы гостям повезло чуть больше, повести они могли уже в первых нескольких сменах, которые «Россия 25» пережила точно не без проблем.