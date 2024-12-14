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Р. Ротенберг — о травме Кузьмина: за это нужно удалять сразу. Считаю, судьи провалили игру

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о работе судей во время матча Кубка Первого канала с Беларусью.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Матч завершился со счётом 4:3 в овертайме в пользу «России 25».

«Очень жёсткая игра. Ожидали этого от сборной Беларуси, у Квартальнова команды всегда бьются на пределе.

Это ключевой момент матча — нашего игрока ударили в голову, перелом со смещением, он уезжает в больницу, судьи молчат. Хоккей — мужская игра, трус не играет в хоккей, это касается и судей. Надо принимать мужские решения, если игрок уходит, он был весь в крови! Это был удар Майка Тайсона, это не хоккей, за это нужно удалять сразу.

Считаю, судьи провалили игру, это моё личное мнение. Это очень плохой знак для нас, значит, у нас есть вопросы по судейству в целом.

Вот в футболе разбираются, губернатор Самарской области выявил проблему, считаю, надо поддержать. Надо тоже разобраться в нашем хозяйстве по судейству, как в футболе. Я не понимаю, что происходит.

Люди получают травмы, человек остался фактически без носа, когда он выйдет, мы не знаем. Точного диагноза ещё нет, дай бог, вернётся ближе к плей-офф. Хорошо, что он живой, до свадьбы заживёт», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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