Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею

Сборная «Россия 25» обыграла команду Казахстана и стала победительницей Кубка «Первого канала» по хоккею, который проходит в Санкт-Петербурге.
Матч завершился со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). У россиян шайбы на счету Максима Соркина (11-я минута), Василия Глотова (24-я) и Илья Сафонов (60). У казахстанцев отличился Андрей Буяльский (2).
«Россия 25» выиграла на турнире все три матча (в предыдущих играх она победила сборную мира КХЛ (4:1) и Белоруссию (4:3 после овертайма).
За российскую команду, которую возглавляет Роман Ротенберг, выступают игроки, средний возраст которых не превышает 25 лет, большинство из них представляют петербургский СКА.
Позднее в воскресенье в заключительном матче турнира встретятся команда Белоруссии и сборная мира КХЛ.
В прошлом году турнир также выиграла «Россия 25». Тогда ее соперниками были белорусы, казахстанцы и команда «Звезды и ВХЛ», заменившая сборную Китая.
Кубок «Первого канала» ранее был этапом Евротура, от участия в котором россиян отстранили в 2022-м году. Россияне и белорусы отстранены от турниров международной федерации (IIHF).