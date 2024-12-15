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Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею

Заключительный для россиян матч с Казахстаном завершился со счетом 3:1. Российская команда под руководством Романа Ротенберга выиграла все три встречи на турнире.

Источник: Петр Ковалев / ТАСС

Сборная «Россия 25» обыграла команду Казахстана и стала победительницей Кубка «Первого канала» по хоккею, который проходит в Санкт-Петербурге.

Матч завершился со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). У россиян шайбы на счету Максима Соркина (11-я минута), Василия Глотова (24-я) и Илья Сафонов (60). У казахстанцев отличился Андрей Буяльский (2).

«Россия 25» выиграла на турнире все три матча (в предыдущих играх она победила сборную мира КХЛ (4:1) и Белоруссию (4:3 после овертайма).

За российскую команду, которую возглавляет Роман Ротенберг, выступают игроки, средний возраст которых не превышает 25 лет, большинство из них представляют петербургский СКА.

Позднее в воскресенье в заключительном матче турнира встретятся команда Белоруссии и сборная мира КХЛ.

В прошлом году турнир также выиграла «Россия 25». Тогда ее соперниками были белорусы, казахстанцы и команда «Звезды и ВХЛ», заменившая сборную Китая.

Кубок «Первого канала» ранее был этапом Евротура, от участия в котором россиян отстранили в 2022-м году. Россияне и белорусы отстранены от турниров международной федерации (IIHF).