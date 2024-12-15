Казахстан оказался крепким орешком! Но Россия завоевала Кубок Первого канала

Казахстанцы вообще действовали более чем уверенно в обороне, да и в атаку смело бегали при первой же возможности. Но выправить ситуацию россиянам помогло большинство, которое на этом турнире является для них большим подспорьем. Первая попытка не сработала — казахстанцы великолепно провели две минуты, не давая сопернику никого вывести на бросок, но уже в равных составах Кузнецов и Глотов создали шикарный момент, в котором выручил Шутов.