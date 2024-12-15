Роман Ротенберг сравнил Кубок Первого канала с Олимпиадой

«Это были лучшие игроки на сегодняшний день в России, они достойны играть в сборной, — сказал Ротенберг. — Вы сами знаете, что это тяжелый турнир, как Олимпиада — нет права на ошибку. “Пассажиров” в сборной не было, каждый игрок отдавался на пределе сил и возможностей. Так и должно быть, когда играешь за сборную России».