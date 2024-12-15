Роман Ротенберг сравнил Кубок Первого канала с Олимпиадой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Кубок Первого канала является таким же тяжелым турниром, как и Олимпийские игры. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг.
В воскресенье команда «Россия 25» победила сборную Казахстана (3:1) и досрочно стала победителем Кубка Первого канала. Их соперники — сборная Белоруссии и команда легионеров Континентальной хоккейной лиги — проведут свой матч позднее в воскресенье.
«Это были лучшие игроки на сегодняшний день в России, они достойны играть в сборной, — сказал Ротенберг. — Вы сами знаете, что это тяжелый турнир, как Олимпиада — нет права на ошибку. “Пассажиров” в сборной не было, каждый игрок отдавался на пределе сил и возможностей. Так и должно быть, когда играешь за сборную России».
В хоккейном турнире на Олимпийских играх участвуют восемь лучших команд в рейтинге Международной федерации хоккея, страна, принимающая Игры, а также три сборные, пробившиеся через квалификацию.