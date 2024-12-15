«Птичка» Кузнецова, нервные победы России, больше 65 тысяч болельщиков. Как прошел Кубок Первого канала

Кому-то нравится играть при 20 тысячах зрителях и на глазах близких в свитере национальной команды, кто-то кайфует от смены обстановки и перезагрузки после клубных дел, кто-то наслаждается красотами исторических мест зимнего Санкт-Петербурга вместе с семьями. Кубок Первого канала никогда не ограничивался только происходящим на площадке и нес гораздо больше смыслов, чем может показаться на первый взгляд. Даже те, кто считает турнир проходным событием, следили за ним. Следовательно, вопросов о целесообразности проведения Кубка Первого канала возникать не должно.