Он был идолом для всего СССР, перед ним преклонялся даже Запад! В Канаде великого Харламова разрывали на части

«Хоккеисты не грубили столь же беспардонно, не дрались так нагло, как в матчах с европейцами. Игра была жесткая, но корректная. Силовая борьба велась по правилам, без тычков, ударов исподтишка, без запугивания друг друга: клюшками по лицу, по голове не били. Я пытался понять первопричины столь разительного отличия в манере действий. Мне кажется, что грубость, чрезмерная жесткость, переходящая в жестокость, проявляются в игре канадских профессионалов в матчах против новичков, дебютантов НХЛ: опытные, давно выступающие в лиге хоккеисты друг друга уже знают достаточно хорошо и потому играют, а не дерутся. А вот европейских хоккеистов они знают меньше, и оттого-то стремятся проверить нас на прочность, на стойкость. Если играть за команду НХЛ в рамках местного турнира, то синяков и шишек было бы меньше, чем получили мы, выступая за нашу сборную против игроков лучшей лиги мира», — рассуждал Харламов.