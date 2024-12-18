Он был идолом для всего СССР, перед ним преклонялся даже Запад! В Канаде великого Харламова разрывали на части

«Харламов? Поскольку Бобби Орра на льду нет, то он возможно лучший игрок, которого вы когда-либо видели. Я не могу описать, как он был хорош. Он был быстр, у него было огромное количество финтов и он выполнял их на высшей скорости. Он умел все. Он был так же быстр, как Айвэн Курнуайе. Но Курнуайе не мог контролировать шайбу настолько же хорошо, как Харламов».
Эта цитата принадлежит легендарному защитнику сборной Канады Бобби Кларку. В различных интервью многих хоккеистов Валерий Харламов признавался лучшим игроком исторической Суперсерии 1972 года. Советский форвард доминировал над соперником в каждой смене. Спустя годы родоначальники хоккея рассказывали, что единственный способ, которым они могли остановить поймавшего кураж Харламова — нанести ему травму. Что и сделал тот самый Бобби Кларк, который выше восхищался талантом своего соперника.
Валерий настолько восхитил канадскую публику, что весной 1973 года его вместе с тренерским штабом сборной в лице Всеволода Боброва и Бориса Кулагина пригласили на финальные матчи Кубка Стэнли. Эта инициатива принадлежала руководству НХЛ.
«Шли последние матчи, и вот на одном из них в перерыве между периодами Борис Павлович, проходя мимо, сказал мне: “Готовься к поездке в Канаду…” Я сначала даже не понял тренера, подумал, что неожиданно изменены сроки планируемых встреч с профессионалами, и потому мы будем играть с ними за океаном весной, а не осенью, как намечалось предварительно. Потом сообразил, что приглашают меня не играть против канадцев, а с иной целью», — вспоминал Валерий.
Харламов стал единственным игроком советской сборной, удостоенным такой чести. И этому есть объяснение. Ранее в Канаде провели опрос, в котором респондентам предлагалось выбрать сильнейшего игрока команды СССР. Абсолютное большинство сделало выбор в пользу 17-го номера ЦСКА и советской сборной.
Командировка Харламова, Боброва и Кулагина должна была продлиться неделю. По прибытии в Монреаль Валерий сразу почувствовал себя как дома. Дело в том, что благодаря Суперсерии он приобрел бешеную популярность среди родоначальников хоккея. Поэтому он ощущал себя так, будто находится в Москве. К нему постоянно подходили фанаты, просили оставить автограф и просто пытались заговорить. Но времяпровождение легенды советского хоккея на другом конце света заключалось не только в постоянном общении с болельщиками. В НХЛ для него и тренеров сборной СССР подготовили насыщенную культурную программу. Президент лучшей лиги мира Кларенс Кэмпбелл провел для гостей экскурсию по штаб-квартире НХЛ и продемонстрировал им расписание матчей, составленное на два года вперед. Такой уровень планирования поверг наших соотечественников в шок. Но все самое удивительное было у них еще впереди.
Харламова и компанию провели даже в раздевалку. И Валерий был поражен тем, как там все было устроено.
«Чистота, царящая в этих “артистических уборных”, их размеры бросились в глаза сразу. Также как и количество обслуживающего персонала. Хоккеисты в Канаде о своей форме и снаряжении практически не заботятся. Пришел спортсмен после матча или тренировки, скинул форму и, не складывая ничего, не приводя в порядок свое снаряжение, ушел. За тебя кто-то все это сделает. Не думаю, что это правильно. Все-таки, как и солдат, спортсмен, не доверяя никому, сам должен заботиться о своей готовности к завтрашнему сражению на льду», — рассказывал форвард.
Разумеется, советская делегация посетила и самое интересное — матчи финала Кубка Стэнли. Неожиданно для главного героя Суперсерии 1972 года команды действовали предельно корректно. А грубость с обеих сторон практически отсутствовала. Такая манера игры ярко контрастировала с тем, как канадцы действовали в матчах против советской сборной.
«Хоккеисты не грубили столь же беспардонно, не дрались так нагло, как в матчах с европейцами. Игра была жесткая, но корректная. Силовая борьба велась по правилам, без тычков, ударов исподтишка, без запугивания друг друга: клюшками по лицу, по голове не били. Я пытался понять первопричины столь разительного отличия в манере действий. Мне кажется, что грубость, чрезмерная жесткость, переходящая в жестокость, проявляются в игре канадских профессионалов в матчах против новичков, дебютантов НХЛ: опытные, давно выступающие в лиге хоккеисты друг друга уже знают достаточно хорошо и потому играют, а не дерутся. А вот европейских хоккеистов они знают меньше, и оттого-то стремятся проверить нас на прочность, на стойкость. Если играть за команду НХЛ в рамках местного турнира, то синяков и шишек было бы меньше, чем получили мы, выступая за нашу сборную против игроков лучшей лиги мира», — рассуждал Харламов.
Советский хоккеист был приятно изумлен тем, сколько внимания за океаном уделяют комфорту фанатов. Во всех фойе арены были установлены цветные телевизоры, чтобы опоздавшие на матч болельщики могли наблюдать за матчем даже по пути на трибуны. В перерывах между периодами на тех же экранах регулярно показывали нарезки других встреч. К каждому матчу выпускалась яркая и красивая программка, а магазинов с атрибутикой на каждой арене НХЛ можно было насчитать около десятка. Для человека, который всю жизнь прожил в Советском Союзе и даже не задумывался об экономическом потенциале хоккея как вида спорта, это стало настоящим потрясением.
Валерия удивили даже болельщики. Они страстно поддерживали свою команду и бурно реагировали на каждый игровой эпизод. Даже тот, который не требовал такой реакции. При этом на трибунах находилось место как юным любителям хоккея, так и болельщикам постарше — бабушки и дедушки в активности нисколько не уступали молодому поколению. Харламов заметил, что фанаты поддерживали своих кумиров даже в том случае, если игра у них категорически не шла. Игроки могли совершать грубые ошибки в обороне или не реализовывать очевидные голевые моменты в атаке, но критики с трибун от болельщиков они не получали ни при каких обстоятельствах. Да, по окончании встречи на их долю могла выпасть порция справедливой и объективной критики. Но до финального свистка трибуны гнали хоккеистов вперед несмотря ни на что.
«А вот на наших стадионах иная картина. У нас если ошибешься, то тут же можешь услышать, что “пора проснуться”, “пора играть” или, напротив, “пора на пенсию”. И это, заметьте, армейцы слышат от поклонников ЦСКА, а не от болельщиков “Динамо” или “Спартака” — те равнодушны к нашим промахам. И право же, мне трудно сказать, сколько уже на моей памяти ветеранов сошли со сцены раньше, чем следовало бы, только потому, что вчерашние их восторженные поклонники сегодня более чем болезненно воспринимали промахи недавних своих кумиров», — писал Валерий в своей книге.
Итогом вояжа Харламова, Боброва и Кулагина за океан стало чемпионство «Филадельфии». Жаль, что Валерий не дожил до наших дней. Придя на матчи КХЛ, он бы наверняка подметил очень много сходств с обстановкой на матчах лучшей лиги мира.
Максим Самарцев