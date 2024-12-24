Его признали гением в СССР, а он нагло соврал всему миру! Великий Бобров «похоронил» легендарного Фирсова

Анатолий Фирсов провел блестящую карьеру. Его игрой восхищались великие Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк. А многочисленные поклонники таланта трехкратного олимпийского чемпиона были искренне убеждены в том, что он — сильнейший форвард в мире. Показательно и то, что во всех международных турнирах с участием Фирсова сборная СССР неизменно брала золото. Исключением стал лишь чемпионат Европы 1971 года, но такое отклонение можно считать допустимой погрешностью. Все-таки по своему статусу в советское время чемпионат Европы сильно проигрывал чемпионатам мира и тем более Олимпиадам. А их у Анатолия набралось в общей сложности 11. Восемь золотых медалей прославленный форвард завоевал в рамках мировых первенств, еще трижды он становился олимпийским чемпионом. Учитывая все вышесказанное, очень сложно принять тот факт, что Фирсова «прокатили мимо» чемпионата мира 1972 года и легендарной Суперсерии.