Его признали гением в СССР, а он нагло соврал всему миру! Великий Бобров «похоронил» легендарного Фирсова

Анатолий Фирсов провел блестящую карьеру. Его игрой восхищались великие Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк. А многочисленные поклонники таланта трехкратного олимпийского чемпиона были искренне убеждены в том, что он — сильнейший форвард в мире. Показательно и то, что во всех международных турнирах с участием Фирсова сборная СССР неизменно брала золото. Исключением стал лишь чемпионат Европы 1971 года, но такое отклонение можно считать допустимой погрешностью. Все-таки по своему статусу в советское время чемпионат Европы сильно проигрывал чемпионатам мира и тем более Олимпиадам. А их у Анатолия набралось в общей сложности 11. Восемь золотых медалей прославленный форвард завоевал в рамках мировых первенств, еще трижды он становился олимпийским чемпионом. Учитывая все вышесказанное, очень сложно принять тот факт, что Фирсова «прокатили мимо» чемпионата мира 1972 года и легендарной Суперсерии.
Причем причина непопадания героя этого текста в основной состав сборной на турнир в Праге лежит вовсе не в спортивной плоскости. А в области личных взаимоотношений.
Когда у руля национальной команды стоял Анатолий Тарасов, место в составе для Фирсова находилось всегда. Но это нельзя назвать блатом или кумовством. Да, Анатолий был одним из любимых хоккеистов своего тезки из-за работоспособности и умения пахать до седьмого пота. Многие его партнеры спустя годы признавались, что он действительно был настоящей машиной. Однако его место в составе не подвергалось сомнению не благодаря симпатии со стороны Тарасова. Фирсов объективно был одним из сильнейших форвардов Советского Союза и занимал лидирующие позиции как в ЦСКА, так и в сборной.
С приходом Всеволода Боброва в главную команду страны все изменилось. По слухам, из-за постоянных конфликтов с Тарасовым Бобров решил насолить великому тренеру и убрать из состава его любимчика.
«Я был шокирован, когда новые тренеры на первой тренировке сборной объявили: “Фирсов и Давыдов могут быть свободны”. Пучков нашептал Всеволоду Михайловичу, что Фирсов как любимчик Тарасова и Давыдов как любимчик Чернышева будут мстить, что ли, за отставку “их” тренеров. Чушь несусветная! Но я и Виталик навсегда оказались вне сборной», — рассказывал сам форвард.
Дополнительную скандальность таким перестановкам в составе придавал тот факт, что до чемпионата мира в Праге оставалось совсем мало времени. А также то, в какой форме Бобров — признанный гений СССР — сообщил иностранной прессе об отсутствии Фирсова в основном составе на мировое первенство. Тренер рассказал, что у прославленного форварда якобы рак желудка. Само собой, такое объяснение сложившейся ситуации возмутило игрока.
«Как можно играть под руководством Боброва, который объяснил мое отсутствие тем, что я болен раком? С тренером, который меня похоронил, работать не буду», — негодовал олимпийский чемпион.
Случайность или нет, но без Фирсова в составе сборная СССР прервала девятилетнюю победную серию на чемпионатах мира. А своеобразный бан Анатолия распространился и на историческую Суперсерию против сборной Канады. Теперь руководство национальной команды сослалось на травмы нападающего — в частности, поврежденное колено.
«Нельзя было выводить из состава и отцеплять Фирсова. Я не знаю точно, что у них за отношения были с Бобровым. Тот говорил, что Фирсов перед Суперсерией был болен, но, поверьте мне, он был абсолютно здоров. Он не мог растерять форму, потому что был настоящим профессионалом», — рассказывал защитник Виктор Кузькин.
У супруги Всеволода Боброва было иное мнение на этот счет. По ее версии, причина, по которой Фирсов не принял участия в Суперсерии, крылась в конкуренции. Она считала, что Бобров выбирал между тремя хоккеистами. И остановил свой выбор не на Анатолии.
К сожалению, правды мы уже не узнаем никогда. Но факт остается фактом: без Анатолия Фирсова сборная СССР проиграла как чемпионат мира, так и Суперсерию.
Максим Самарцев