В «Автомобилисте» рассчитывают, что Дацюк передаст свой опыт молодым хоккеистам

«Мы смотрим, следим за результатами, за тем, как формируется не только мастерство игроков, но и того же Алексея Симакова на посту главного тренера “Авто”, — сказал Рябков. — Он (Дацюк — прим. ТАСС) способен привнести какие-то уникальные вещи, которые не способны дать игрокам другие команды в МХЛ. Надеюсь, что он способен привить необходимые качества нашим молодым хоккеистам».