В «Автомобилисте» рассчитывают, что Дацюк передаст свой опыт молодым хоккеистам

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, победитель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион и чемпион мира Павел Дацюк может научить молодых игроков системы «Автомобилиста» уникальным вещам, которым не обучают в других командах Молодежной хоккейной лиги. Такое мнение ТАСС высказал директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.
Уроженец Свердловска (ныне Екатеринбург) Дацюк выступал за «Автомобилист» с 2019 по 2021 год. После он стал заниматься развитием игроков системы клуба.
«Мы смотрим, следим за результатами, за тем, как формируется не только мастерство игроков, но и того же Алексея Симакова на посту главного тренера “Авто”, — сказал Рябков. — Он (Дацюк — прим. ТАСС) способен привнести какие-то уникальные вещи, которые не способны дать игрокам другие команды в МХЛ. Надеюсь, что он способен привить необходимые качества нашим молодым хоккеистам».
В ноябре 2024 года Дацюк был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.