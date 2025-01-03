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В «Автомобилисте» рассчитывают, что Дацюк передаст свой опыт молодым хоккеистам

В руководстве клуба считают, что прославленный хоккеист может научить молодых игроков тому, чему не научат в других командах МХЛ.

Источник: Александр Федоров, «СЭ»

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, победитель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион и чемпион мира Павел Дацюк может научить молодых игроков системы «Автомобилиста» уникальным вещам, которым не обучают в других командах Молодежной хоккейной лиги. Такое мнение ТАСС высказал директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

Уроженец Свердловска (ныне Екатеринбург) Дацюк выступал за «Автомобилист» с 2019 по 2021 год. После он стал заниматься развитием игроков системы клуба.

«Мы смотрим, следим за результатами, за тем, как формируется не только мастерство игроков, но и того же Алексея Симакова на посту главного тренера “Авто”, — сказал Рябков. — Он (Дацюк — прим. ТАСС) способен привнести какие-то уникальные вещи, которые не способны дать игрокам другие команды в МХЛ. Надеюсь, что он способен привить необходимые качества нашим молодым хоккеистам».

В ноябре 2024 года Дацюк был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.