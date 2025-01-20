«Уйду и жену заберу с собой». Трагическая история любви великого хоккеиста Харламова

Только вот план Ирины провалился. Мама оказалась категорически против романа дочери со спортсменом, который был старше ее на восемь лет. К тому же он много времени проводил на тренировках и часто ездил на турниры. Чтобы больше времени проводить с любимым, Смирнова бросила учебу в Московском энергетическом институте уже после первого курса. Это тоже не радовало строгую маму. Женщина изменила свое мнение лишь тогда, когда ее дочь забеременела.