«Уйду и жену заберу с собой». Трагическая история любви великого хоккеиста Харламова

Валерий Харламов — одна из главных звезд советского хоккея. Он — двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, его дважды признавали лучшим хоккеистом СССР (1972, 1973). Насколько триумфальной была его жизнь, настолько же и трагичной. Началось все со случайной встречи с будущей супругой.
Знакомство с женой
В 1974 году Харламов в ресторане «Россия» познакомился с 19-летней Ириной Смирновой. Уже на тот момент он был звездой, только вот его будущая жена не интересовалась спортом и понятия не имела, с кем познакомилась. Она в тот вечер просто пришла на день рождения к подруге. Там Валерий пригласил Ирину на танец.
Хоккеист предложил подвезти ее до дома, а она посчитала, что новый знакомый работает таксистом, ведь мужчина повез ее на новой «Волге». Лишь спустя время она увидела Харламова по телевизору и узнала своего ухажера.
Роман развивался постепенно. У Ирины была очень строгая мама Нина Васильевна, поэтому она долгое время боялась познакомить ее с Валерием. Но однажды все же решилась и позвала ее на хоккей.
«Когда Харламова показали крупным планом, я воскликнула: “Какой мальчик! Достанется кому-то такая красота!” Ира помолчала несколько минут, а потом не выдержала: “Это Валера Харламов, мы встречаемся”, — вспоминала потом Нина Васильевна в одном из своих интервью.
Только вот план Ирины провалился. Мама оказалась категорически против романа дочери со спортсменом, который был старше ее на восемь лет. К тому же он много времени проводил на тренировках и часто ездил на турниры. Чтобы больше времени проводить с любимым, Смирнова бросила учебу в Московском энергетическом институте уже после первого курса. Это тоже не радовало строгую маму. Женщина изменила свое мнение лишь тогда, когда ее дочь забеременела.
Молодая семья
В 1975 году у Валерия и Ирины родился сын, которого назвали Александром. Однако они не спешили регистрировать брак, что для строгой мамы стало настоящим ударом. Женщина переживала, что дочь повторит ее путь и будет одна растить ребенка.
Только вот у звезды советского хоккея просто не было времени на торжества. Постоянные и важные игры то за ЦСКА, то за сборную постоянно меняли его планы.
После чемпионата мира в Польше, где советская команда взяла серебряные медали, свадьба все же состоялась. На тот момент их ребенку было семь месяцев. Торжество выдалось пышное: праздник провели в ресторане «Звездное небо» в гостинице «Интурист». Медового месяца у них, конечно же, не было. Опять же из-за его постоянных тренировок.
Сначала молодожены ютились в однушке хоккеиста в Тушине, а затем переехали в четырехкомнатную квартиру Смирновых в районе Лефортово. Позже Харламову дали трешку на проспекте Мира, куда он заехал с женой и ребенком.
Роковые аварии
Жизнь Харламова была полна мистики. Иначе никак не объяснить роковые стечения обстоятельств. Еще не прошло и двух недель после их свадьбы, как хоккеист с женой попали в аварию на Ленинградском шоссе. Случилось это в мае 1976-го, когда супруги возвращались домой с дачи. Спортсмен выехал на встречку, обгоняя грузовик. Резко появилась машина, и, чтобы с ней не столкнуться, он свернул по скользкой трассе, и его «Волгу» унесло прямо в столб.
Ирина не пострадала, отделалась лишь небольшими ушибами. Харламову досталось намного больше: он получил ушибы, переломы и сотрясение мозга. Многие считали, что эта авария поставит крест на карьере выдающегося хоккеиста. Однако Валерий перенес несколько операций, восстановился и не только начал ходить, но триумфально вернулся на лед.
Затем в их семье произошло пополнение. Ирина наслаждалась рождением дочери Бегонии и воспитанием сына. Харламов играл на высоком уровне. Казалось, что авария никак не повлияла на их жизнь. Только вот Валерий начал много говорить о смерти… Не раз он упоминал, что рано умрет. «Уйду и жену заберу с собой, слишком люблю ее», — добавлял спортсмен.
В 1981 году Виктор Тихонов не взял Харламова на Кубок Канады. Нападающий очень переживал из-за этого. Чтобы любимый муж немного развеялся, Ирина предложила поехать на дачу под Клином. Взяли с собой и ее двоюродного брата Сергея.
Харламов не спал всю ночь и рано утром принял решение поехать в Москву, чтобы успеть на тренировку в 11 утра. 27 августа 1981 года он отправился в путь. За руль изначально должна была сесть Ирина, но ее отговорила мама. Позже она все же поменялась местами с Валерием и повезла мужа и брата в город. Она только недавно получила права, и, как назло, в то утро пошел ливень.
На 74-м километре Ленинградского шоссе их «Волгу» занесло и выкинуло прямо под встречный грузовик. Столкновение было мощным. Хоккеист и брат Ирины погибли на месте. Сама женщина была жива, но прибывшие врачи не смогли спасти ее.
Пророчество или судьба?
Когда дочь Бегонита подросла, бабушка рассказала ей шокирующую историю. Оказалось, что в последний день рождения Ирина призналась: цыганка предрекала ей брак с известным мужчиной и смерть в 25 лет. И в тот же вечер Харламов заявил Нине Васильевне, что ранее ему говорили: он погибнет в 33 года. Сестра Валерия Татьяна также подтверждала это.
И эти мистические события сбылись. На момент гибели Ирине было 25 лет, а Харламову — 33. Позже еще выяснилось, что Харламова была беременна третьим ребенком.
Удивляет и тот факт, что они погибли на том же участке дороги, на котором попал в аварию в самый первый раз.
Галина Глазко