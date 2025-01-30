Фетисов заявил, что Путин изменил его судьбу

«Я счастлив, что мне удалось добиться больших высот как в спорте, так и в роли руководителя. Стараюсь делать свое дело хорошо. Карьера насыщенная, но что-то мне подсказывает, будет еще что-то впереди», — заявил Фетисов, поблагодарив Путина за то, что он увидел в нем руководителя и изменил его судьбу.