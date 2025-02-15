Чезганов побил белорусский рекорд результативности за сезон во Всероссийской хоккейной лиге

В субботу «Химик» в Нефтекамске обыграл местный «Торос» со счетом 6:2, автором дубля и голевой передачи за клуб из Воскресенска стал наш Егор Чезганов. В 42 матчах сезона у белоруса стало 27 шайб, благодаря чему Чезганов вышел на первое место в списке голеадоров лиги. Кроме того, Егор побил снайперский рекорд белорусских хоккеистов за один регулярный чемпионат в ВХЛ, обойдя Вячеслава Андрющенко, который в сезоне 2017/18 в составе красноярского «Сокола» забросил 25 шайб.