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Чезганов побил белорусский рекорд результативности за сезон во Всероссийской хоккейной лиге

В субботу «Химик» в Нефтекамске обыграл местный «Торос» со счетом 6:2, автором дубля и голевой передачи за клуб из Воскресенска стал наш Егор Чезганов.

Источник: БЕЛТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий воскресенского «Химика» Егор Чезганов установил снайперский рекорд для белорусов за один сезон во Всероссийской хоккейной лиге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

В субботу «Химик» в Нефтекамске обыграл местный «Торос» со счетом 6:2, автором дубля и голевой передачи за клуб из Воскресенска стал наш Егор Чезганов. В 42 матчах сезона у белоруса стало 27 шайб, благодаря чему Чезганов вышел на первое место в списке голеадоров лиги. Кроме того, Егор побил снайперский рекорд белорусских хоккеистов за один регулярный чемпионат в ВХЛ, обойдя Вячеслава Андрющенко, который в сезоне 2017/18 в составе красноярского «Сокола» забросил 25 шайб.

Также Чезганов догнал Андрющенко по числу бомбардирских баллов за один регулярный чемпионат: в сезоне 2017/18 Вячеслав набрал 44 (25+19) очка. Столько же баллов сейчас у Чезганова, но при этом на два гола больше (27+17), за счет чего он стал лидером в этой номинации среди белорусов.