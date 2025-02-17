Праздник женского хоккея в Челябинске: больше 6 тысяч зрителей, сестра Морозова — MVP

Челябинск переживает настоящий хоккейный бум. Он начался еще в прошлом сезоне, когда «Трактор» вместе с Алексеем Заварухиным добрался до полуфинала Кубка Гагарина. За билеты на плей-офф устраивали драки возле касс. Ажиотаж перенесся на регулярку, а новый тренер Бенуа Гру лихо ворвался в КХЛ и идет с командой на первом месте «Востока». В городе укрепился настоящий хоккейный культ.
Неудивительно, что с большим ажиотажем Челябинск встретил Матч звезд ЖХЛ. После отделения лиги от КХЛ мероприятие автоматически вышло из Недели звезд хоккея. Если раньше женский Олл-стар проводили вместе с Кубком вызова МХЛ, то сейчас он получил статус самостоятельного события, которое собрало в столице Южного Урала 6027 человек. До рекорда, установленного в 2017 году в Уфе (7210 зрителей), не дотянули, но цифры все равно серьезные.
Женский хоккей в России в 2025 году отметил 30-летний юбилей. Этот олимпийский вид спорта активно развивается в стране: набирает популярность ЖХЛ, в чемпионате растет конкуренция, сборная до отстранения завоевывала медали чемпионатов мира и Олимпиады, а также проводится Матч звезд. К этому событию надо относиться без скепсиса: для лиги и женского хоккея Матч звезд — самая настоящая витрина, на которой можно представить классный продукт для широкого зрителя.
Шоу-программа девушек соответствовала Матчам звезд КХЛ. Для начала проверили точность бросков хоккеисток. Им требовалось отправить шайбу в ворота с разных точек (своя зона, средняя и чужая). Лучше всех с испытанием справилась Валерия Иванова из «Бирюсы», реализовавшая четыре броска из пяти. А вот у Ольги Сосиной и Анны Шоховой броски не задались. Не обошлось без традиционного для Олл-старов «Круга на скорость». Лучшее время показала Александра Нестерова. Площадка покорилась ей за 15,66 секунды. Для сравнения: Дмитрий Бучельников, выигравший аналогичный конкурс на Матче звезд КХЛ, пробежал дистанцию за 13,737.
— Я готовилась к конкурсу, мне заранее сказали об участии. Очень хотела победить. Рада, что пробежала быстрее остальных. Я смотрела видео, как бежали на Матче звезд КХЛ, как Кендалл Койн бежала на Матча звезд НХЛ, как она работала ногами на виражах, — призналась «СЭ» после Матча звезд Александра Нестерова.
Некоторые детали женского Матча звезд отличались от КХЛ. Например, за удаления не назначали буллит, а давали девушкам полноценное большинство. По градусу борьбы — насколько это возможно для женского хоккея без силовых приемов — игра в Челябинске больше напоминала Кубок вызова МХЛ. За первый период девушки присмотрелись друг к другу, забросив только две шайбы, зато во втором зрители увидели сразу четыре гола. А в перерыве состоялся заключительный конкурс — «Один на один». Его выиграли представительницы «Запада»: защитник Нина Пирогова и вратарь Надежда Морозова.
Сборная «Запада» в итоге сохранила преимущество в счете и выиграла челябинский Матч звезд. Морозова помимо победы в конкурсе получила еще и приз MVP. Совпадение ли, что это случилось в день рождения ее двоюродного брата — президента КХЛ Алексея Морозова?
— Это приятно, я не ожидала. Спасибо тренерам и команде, матч выдался классным, мне все очень понравилось. Я думаю, с днем рождения Леши это не связано. Поздравляю Лешу и Ирочку, его жену, с днем рождения. Но у него все-таки своя жизнь, у меня — своя, несмотря на то что мы брат и сестра. Подкупа, надеюсь, не было, — сказала «СЭ» с улыбкой вратарь Надежда Морозова.
Матч звезд ЖХЛ подарил Челябинску отличный праздник. После игры к хоккеисткам выстроились за автографами и фотографиями, а особенно смелые просили клюшки. Хоккей в столице Южного Урала любят всей душой. И женский — в том числе.
Михаил Скрыль