Праздник женского хоккея в Челябинске: больше 6 тысяч зрителей, сестра Морозова — MVP

— Это приятно, я не ожидала. Спасибо тренерам и команде, матч выдался классным, мне все очень понравилось. Я думаю, с днем рождения Леши это не связано. Поздравляю Лешу и Ирочку, его жену, с днем рождения. Но у него все-таки своя жизнь, у меня — своя, несмотря на то что мы брат и сестра. Подкупа, надеюсь, не было, — сказала «СЭ» с улыбкой вратарь Надежда Морозова.