«Омские Крылья» вторые сутки не могут покинуть Норильск

«Действительно, команда “Омские Крылья” уже вторые сутки не может покинуть Норильск — сначала по причине непогоды, а затем по техническим причинам, возникшим у авиаперевозчика. Клуб в данный момент делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть команду домой», — сообщили в пресс-службе «Авангарда» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Отметим, что следящий матч «Омских Крыльев» запланирован на 21 февраля. Омский клуб дома примет ХК «Барс» из Казани. Омичи после 53 матчей имеют в активе 51 очко и занимают 26-е место в таблице ВХЛ.