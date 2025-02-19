«Омские Крылья» вторые сутки не могут покинуть Норильск

«Действительно, команда “Омские Крылья” уже вторые сутки не может покинуть Норильск — сначала по причине непогоды, а затем по техническим причинам, возникшим у авиаперевозчика. Клуб в данный момент делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть команду домой», — сообщили в пресс-службе «Авангарда» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.