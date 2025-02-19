Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Омские Крылья» вторые сутки не могут покинуть Норильск

Хоккеисты «Омских Крыльев» вторые сутки не может покинуть Норильск после игры с местным клубом (2:3 ОТ). Игра состоялась 17 февраля.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, команда “Омские Крылья” уже вторые сутки не может покинуть Норильск — сначала по причине непогоды, а затем по техническим причинам, возникшим у авиаперевозчика. Клуб в данный момент делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть команду домой», — сообщили в пресс-службе «Авангарда» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Отметим, что следящий матч «Омских Крыльев» запланирован на 21 февраля. Омский клуб дома примет ХК «Барс» из Казани. Омичи после 53 матчей имеют в активе 51 очко и занимают 26-е место в таблице ВХЛ.