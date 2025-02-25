Каменский, Касатонов и Буцаев сыграют в товарищеском матче звезд хоккея в Приангарье

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев приедут в Иркутскую область и сыграют в товарищеском матче с участием легенд мирового хоккея, который состоится 1 марта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Легенды мирового хоккея и команда правительства Иркутской области сойдутся в дружеском матче уже в эту субботу. Специально для этого в Приангарье приедут легенды советского хоккея Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев и представители Общероссийской общественной организации “Офицеры России”, — написал Кобзев.
В этом году матч из-за сложной ледовой обстановки был перенесен с площадки на льду Байкала в Большом Голоустном во Дворец спорта «Ермак» в Ангарске. «Билеты на матч распространяются бесплатно. Часть билетов передали участникам специальной военной операции и членам их семей, распределили по спортивным школам Иркутска и Ангарска, организациям образования, культуры, здравоохранения, ЖКХ, волонтерским и общественным организациям, среди сотрудников крупных предприятий Ангарска», — пояснил Кобзев.
Товарищеский матч с участием известных хоккеистов проходил на льду Байкала в 2024 году 23 февраля и был приурочен ко Дню защитника Отечества. В матче встретились сборная Легенд хоккея, за которую выступали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие, и сборная Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым. Победу со счетом 8:7 одержала команда Иркутской области.
Мероприятие призвано привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.