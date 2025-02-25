Каменский, Касатонов и Буцаев сыграют в товарищеском матче звезд хоккея в Приангарье

В этом году матч из-за сложной ледовой обстановки был перенесен с площадки на льду Байкала в Большом Голоустном во Дворец спорта «Ермак» в Ангарске. «Билеты на матч распространяются бесплатно. Часть билетов передали участникам специальной военной операции и членам их семей, распределили по спортивным школам Иркутска и Ангарска, организациям образования, культуры, здравоохранения, ЖКХ, волонтерским и общественным организациям, среди сотрудников крупных предприятий Ангарска», — пояснил Кобзев.