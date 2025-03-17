В СССР забраковали юного таланта, а он прославил страну на весь мир! Легендарный Коноваленко чудом попал в хоккей

Удивительно, но за одного из первых голкиперов элитного уровня советский хоккей должен быть благодарен своему конкуренту — футболу. Во-первых, именно этим видом спорта легендарный Виктор Коноваленко занимался все детство. Каждый день, с ранней весны и до поздней осени, они с друзьями гоняли мяч во дворе. А во-вторых, настоящая страсть к спорту проснулась у будущего олимпийского чемпиона только после посещения футбольного матча. Коноваленко был шокирован огромным полем, трибунами и количеством сидящих на них болельщиков. Тогда Виктор твердо решил, что тоже станет профессиональным спортсменом. А фанаты будут выкрикивать его имя в каждом матче.
Первая секция, в которую записался юный спортсмен, была футбольной. Но после первого сезона в самом популярном виде спорта Виктор решил заняться еще и хоккеем. Интересно, что поначалу будущий голкипер очень хотел играть в поле. Вратарь казался ему статичной фигурой, которая не оказывает никакого влияния на игру. Другое дело — защитники и нападающие, которые могут пройти через всю площадку и забить красивый гол.
У Коноваленко не было никаких сомнений в том, что он без труда пройдет отбор. Ведь хоккейную команду набирал футбольный тренер Виктора — Геннадий Иванович Салаков. Но знакомство с ним не помогло будущей звезде советского хоккея.
«Надо было пробежать “на скорость” на коньках и сделать несколько бросков шайбы — какова точность и сила броска. Думал, умею кататься и шайбу кидать: во дворе-то я выделялся среди своих сверстников. Да и футбольное знакомство с тренером должно было помочь. Но не помогло. Не взял меня Геннадий Иванович в команду. Видно, совсем плохо у меня получалось. Цепляясь за последнюю надежду попасть в команду, я ему говорю: — Может, я в воротах попробую? — Что ж, — говорит, — вставай. Но и тут ничего у меня не получилось. Из всей нашей футбольной команды Геннадий Иванович взял одного только Левку Остроумова», — вспоминал Виктор.
После этой неудачи Коноваленко твердо решил, что попытает счастья еще через год. К тому моменту юношу так сильно захватила игра с шайбой, что футбол был ему уже практически неинтересен. Поэтому Виктор только и делал, что с нетерпением ждал осени, когда начнется новый отбор в хоккейную команду. Как он понял позже, тренеры отдавали предпочтение ребятам постарше и покрупнее. Коноваленко же, несмотря на его любовь к спорту и готовность тренироваться круглые сутки, даже среди сверстников был одним из самых маленьких. Неудивительно, что ему никак не удавалось попасть в хоккейную команду. Но Виктор не сдавался и в конце концов добился своего.
Как же будущий олимпийский чемпион встал в ворота, если он с детства не любил это амплуа? Все просто — Коноваленко быстро понял, что иного варианта для попадания в хоккейную секцию у него попросту нет, поскольку в качестве полевого игрока его наотрез отказывались брать. Так и предопределилась судьба выдающегося голкипера.
«Конкурс на полевого игрока я снова не прошел. И, как утопающий хватается за соломинку, я ухватился за последнюю возможность попасть в команду — вновь предложил испытать меня в воротах. Этот шанс был мне предоставлен. Наверное, я очень старательно отбивал шайбы, которые посыпались на меня в тот раз. За прошедшую зиму я кое-чему научился во дворе, то и дело вставал в ворота, правда, без коньков, в валенках. Я уже испытал боль от попадания шайбы. Уже научился немного защищаться от этой боли: запихивал в валенки негодные книжки, получались своеобразные щитки. Но, главное, я понял: в воротах стоять не каждый хочет, потому что когда в тебя бросают шайбой, бывает больно. В общем, тут нужна смелость. И еще — терпение. Терпеть боль я умел, это точно. Я уже много раз себя испытывал», — рассказывал Виктор.
Мечту об игре в поле Коноваленко осуществил только по окончании богатой на победы профессиональной карьеры. Когда чемпион оставил большой хоккей, он каждое воскресенье играл вместе с другими ветеранами на позиции левого крайнего нападающего. Однако иногда Виктор все-таки тосковал по игре в воротах — как ни крути, в качестве голкипера он провел несколько десятилетий и прославился на весь мир.
Максим Самарцев