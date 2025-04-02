В СССР хоккеистов заставляли разгружать вагоны с углем — как такое возможно? Это придумал ученик великого Тарасова

У Анатолия Тарасова, как и у любого живого человека, были свои недостатки. В том числе и в профессиональной деятельности. Например, Анатолий Владимирович был слишком эмоционален во время матчей. Современники легендарного специалиста рассказывали, что главному тренеру ЦСКА не хватало хладнокровия в ключевые моменты встреч. Поэтому более спокойные и умеющие контролировать свои эмоции наставники получали небольшое преимущество в игре с московскими армейцами. Но что у Тарасова не отнять, так что это его гениальность в тренировочном процессе. Анатолий Владимирович относился к занятиям как к настоящему искусству. У него была детально распланирована каждая тренировка. А во время занятий возрастной тренер иногда сам подключался к подопечным, чтобы таким образом чуть взбодрить их и повысить работоспособность коллектива.
«Я часто посещал тренировки армейской команды. Приходил на стадион ЦСКА на Ленинградском проспекте, забирался повыше на трибуну и часами наблюдал, как занимается с хоккеистами Анатолий Владимирович. Меня удивляло, что в этих занятиях никогда не было повторений. Всякий раз Тарасов проводил тренировку по-иному, по-новому. Он был просто неистощим на придумывание заданий игрокам, и в таком темпе, с таким разнообразием и даже, я бы сказал, неожиданностью предлагал все новые и новые задачи, усложняя их, повышая нагрузки, что это не могло не увлекать спортсменов… Набор упражнений, их последовательность и разнообразные комбинации — все было подчинено конкретной задаче дня, поставленной Тарасовым перед командой. Скажем, назавтра предстоял матч со “Спартаком”, а сегодня на тренировке Анатолий Владимирович назначал одну пятерку играть за спартаковцев, играть в их стиле, в их манере. Так прямо и определял: ты — Старшинов, вы — братья Майоровы… Учтите, предупреждал он остальных, эта пятерка действует обычно так… начинает атаку таким образом… от них можно ожидать таких ходов», — вспоминал в своей книге известный арбитр Юрий Карандин.
Неудивительно, что у Тарасова со временем появились свои поклонники и почитатели. Например, будущий главный тренер хабаровского СКА Николай Голубев. Он окончил Омский педагогический институт и в качестве стажировки его отправили в сильнейшую команду страны — ЦСКА. Которую и возглавлял Анатолий Владимирович. За короткое время Николай Константинович как губка впитал тренерские методики, манеру поведения и другие особенности великого тренера. После чего приехал в Хабаровск и устроил хоккеистам «сладкую» жизнь по заветам великого Тарасова. Наставник ЦСКА и сборной СССР, будь его воля, тренировал бы хоккеистов круглые сутки. Для Анатолия Владимировича не существовало ничего, кроме результата. И Голубев перенял все эти моменты у своего кумира. Впоследствии даже добавив что-то свое. Поскольку в открытых источниках ни разу не рассказывали о том, как Анатолий Владимирович заставлял своих подопечных разгружать вагон с углем. А вот у Николая Константиновича подобных идей было много.
«Мы попали под жесткую, требовательную руку Николая Константиновича, за что ему до сих пор благодарны. Пройдя его предсезонную подготовку, уже ничего не страшно (смеется). Только представьте — игроку могли дать задание в одиночку разгрузить 60-тонный вагон с углем или цементом. И при этом у нас был такой подъем физических кондиций, что хотелось дополнительных тренировок. Такие нагрузки учили нас быть волевыми, не показывать сопернику слабость и боль, когда шайба прилетает в незащищенное место», — вспоминал бывший игрок хабаровского СКА Игорь Алексеев в интервью.
К сожалению, достичь величия Анатолия Владимировича у Голубева так и не получилось. Тем не менее, благодаря методам и тренерским идеям Тарасова он вывел хабаровское СКА в класс «А», где выступали сильнейшие команды страны. Тем самым доказав, что тоже является достойным специалистом.
Максим Самарцев