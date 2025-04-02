В СССР хоккеистов заставляли разгружать вагоны с углем — как такое возможно? Это придумал ученик великого Тарасова

«Я часто посещал тренировки армейской команды. Приходил на стадион ЦСКА на Ленинградском проспекте, забирался повыше на трибуну и часами наблюдал, как занимается с хоккеистами Анатолий Владимирович. Меня удивляло, что в этих занятиях никогда не было повторений. Всякий раз Тарасов проводил тренировку по-иному, по-новому. Он был просто неистощим на придумывание заданий игрокам, и в таком темпе, с таким разнообразием и даже, я бы сказал, неожиданностью предлагал все новые и новые задачи, усложняя их, повышая нагрузки, что это не могло не увлекать спортсменов… Набор упражнений, их последовательность и разнообразные комбинации — все было подчинено конкретной задаче дня, поставленной Тарасовым перед командой. Скажем, назавтра предстоял матч со “Спартаком”, а сегодня на тренировке Анатолий Владимирович назначал одну пятерку играть за спартаковцев, играть в их стиле, в их манере. Так прямо и определял: ты — Старшинов, вы — братья Майоровы… Учтите, предупреждал он остальных, эта пятерка действует обычно так… начинает атаку таким образом… от них можно ожидать таких ходов», — вспоминал в своей книге известный арбитр Юрий Карандин.