Ротенберг: скажу без громких слов: совсем скоро Россия вернётся на международную арену

— Давайте не будем делать громкие заявления, мы не занимаемся популизмом, мы отвечаем за свои слова. Так нас учили ленинградская улица и семья. Очень важно понимать, что мы находимся в ситуации, где нужно думать не только о хоккее, но и о том, что целом происходит в политике. Верим, что скоро всё поменяется — и на следующий день мы будем играть на международном уровне.