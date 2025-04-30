Марат Хайруллин: С Белоруссией у нас всегда игры кость в кость

— Мы всех этих людей знаем не первый день. Но сейчас уже пошли изменения — по-другому стали играть в меньшинстве, за которое теперь отвечают Семенов и Евгений Кетов. Будем оттачивать эти детали дальше. Ну и Константин Валерьевич Шафранов снова работает со спецбригадами большинства (в прошедшем сезоне КХЛ он отвечал за защиту. — Ред.). У нового тренерского штаба свое видение, и мы будем его придерживаться. Дай бог, результат от этого будет лучше.