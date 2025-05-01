Хоккеисты команды «Россия 25» проведут международные матчи в Астане, Тольятти и Минске

ТАСС, 1 мая. Российские хоккеисты с 1 мая проведут традиционные матчи против сборных Белоруссии и Казахстана. В том числе российская команда впервые сыграет в Тольятти Самарской области.
Тур команды «Россия 25» весной по окончании хоккейного сезона в нынешнем виде начал проводиться с 2023 года. Он состоял из матчей в Астане против сборных Белоруссии и Казахстана, последняя готовится к чемпионату мира. Затем россияне и белорусы играли в российских городах, и завершался тур в Минске.
Федерация хоккея России (ФХР) в целях популяризации национальной команды проводила матчи в разных городах страны. В 2022 году сборная России сыграла впервые в Туле, в следующем году — в Красноярске. В нынешнем году россияне впервые выйдут на лед в Тольятти: матчи с белорусами состоятся 5 и 6 мая. До этого 1 и 2 мая команда «Россия 25» встретится в Астане со сборными Казахстана и Белоруссии соответственно. Завершится серия 8 мая встречей с белорусами в Минске.
В нынешнем году тур получился сжатым и в России посетит только один город. Малое количество матчей связано с тем, что параллельно проходят полуфинальные игры Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Россия 25» без вратарей СКА
Член правления ФХР Борис Михайлов отметил, что благодаря таким матчам отечественные болельщики в разных городах видят, что национальная команда существует. «Стоит поблагодарить федерацию, что она собирает команды и проводит такой турнир. Это пропаганда нашего хоккея и подготовка наших ребят к международным играм. Все видят, что сборная готовится, несмотря ни на что», — сказал Михайлов ТАСС.
Уже третий год в таких соревнованиях участвует официально не сборная России, а команда «Россия 25», названная так потому, что средний возраст ее игроков — 25 лет. Команда составлена именно так, поскольку решением Международной федерации хоккея после февраля 2022 года она не может участвовать в международных соревнованиях.
Базовым клубом «России 25» является СКА, из которого в состав вошли два защитника и девять нападающих, включая Михаила Григоренко, Сергея Плотникова и Марата Хайруллина. Интересно, что ни одного из вратарей СКА не будет задействовано в туре, кроме Глеба Саранчука из «СКА-1946», находящегося в системе санкт-петербургского клуба. Главным тренером команды «Россия 25», как и раньше, является возглавляющий СКА Роман Ротенберг.
Стоит ожидать, что именно белорусы навяжут конкуренцию команде Ротенберга. В состав сборной Белоруссии включен ряд игроков из российских клубов КХЛ. Основной костяк команды по-прежнему составляют хоккеисты минского «Динамо», которые впервые в истории вышли в ¼ финала плей-офф КХЛ. Против россиян должны сыграть в том числе и лучшие бомбардиры «Динамо» в плей-офф Виталий Пинчук и Роман Горбунов. Возглавляет сборную Белоруссии Дмитрий Квартальнов, тренирующий также и «Динамо».