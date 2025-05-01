Хоккеисты команды «Россия 25» проведут международные матчи в Астане, Тольятти и Минске

Федерация хоккея России (ФХР) в целях популяризации национальной команды проводила матчи в разных городах страны. В 2022 году сборная России сыграла впервые в Туле, в следующем году — в Красноярске. В нынешнем году россияне впервые выйдут на лед в Тольятти: матчи с белорусами состоятся 5 и 6 мая. До этого 1 и 2 мая команда «Россия 25» встретится в Астане со сборными Казахстана и Белоруссии соответственно. Завершится серия 8 мая встречей с белорусами в Минске.