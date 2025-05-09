Фетисов указал на большую недоработку Федерации хоккея России: «Поручение президента РФ не выполнено ни на йоту»

— Молодые игроки, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента, который дал четкую команду федерации и КХЛ разобраться с их отъездом. Считаю, за это время здесь никакая работа не была проведена. Когда болельщики привыкают к своим молодым игрокам, они собирают чемоданы и уезжают. А еще каким-то образом этому радуются.
Здесь необходимо принять меры, которые будут зеркально соответствовать мерам НХЛ. Надо, чтобы наши молодые ребята могли до определенного возраста играть у нас в стране, радовать болельщиков и быть кумирами наших мальчишек. А потом в возрасте 26−27 лет могут уезжать куда захотят. Считаю, здесь есть большая недоработка хоккейной федерации. Самое главное — было прямое поручение президента РФ. И оно не выполнено ни на йоту.
— Почему наши молодые игроки стремятся уехать в НХЛ, а не остаться в России?
— Потому что им это разрешено. Если будет регламент, где будет все сказано и прописано, то и ребята будут стремиться играть хорошо за свой клуб. А уже в серьезном возрасте, когда будут предложения из НХЛ, могут принимать решение, где продолжать карьеру.
26 лет — юный возраст. Мы видим это на примере Саши Овечкина, который в 39 лет является главным бомбардиром НХЛ. Мальчики не понимают этого, потому что у них вокруг агенты и дельцы от хоккейного бизнеса. Поэтому они и едут куда им говорят, зачастую не готовыми к этому уровню. За последние 20 лет огромное количество молодых ребят, которые уехали, не созрев для больших выходов, потерялись как для нашего, так и для североамериканского хоккея.