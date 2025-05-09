Фетисов указал на большую недоработку Федерации хоккея России: «Поручение президента РФ не выполнено ни на йоту»

26 лет — юный возраст. Мы видим это на примере Саши Овечкина, который в 39 лет является главным бомбардиром НХЛ. Мальчики не понимают этого, потому что у них вокруг агенты и дельцы от хоккейного бизнеса. Поэтому они и едут куда им говорят, зачастую не готовыми к этому уровню. За последние 20 лет огромное количество молодых ребят, которые уехали, не созрев для больших выходов, потерялись как для нашего, так и для североамериканского хоккея.