«СКА-1946» обыграл МХК «Спартак» и сократил отставание в финальной серии до минимума

На 37-й минуте счёт открыл хоккеист «СКА-1946» Александр Филиппов с передачи Ивана Корнилова. В середине третьего периода вторую шайбу армейцев забросил Матвей Короткий, которому ассистировали Матвей Поляков и Иван Корнилов. В концовке третьего периода нападающий «Спартака» Иван Рябов забил гол в большинстве и сделал счёт 1:2.