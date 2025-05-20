Тренер «СКА-1946» назвал кричалки в адрес Ротенберга неприемлемыми

«Это здорово, что МХЛ переехала на большие арены. Я играл в НХЛ, в Финляндии, но такое отношение болельщиков в молодежном хоккее, такие кричалки… Мы растим молодежь для российского хоккея, а здесь такое происходит. Конечно, так не подобает. Это хорошо — атмосфера, много болельщиков, ребятам приятно играть в такой атмосфере, но это чуть-чуть перебор, я считаю», — сказал Титов на пресс-конференции.