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Тренер «СКА-1946» назвал кричалки в адрес Ротенберга неприемлемыми

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-1946» Герман Титов назвал неприемлемыми оскорбительные кричалки болельщиков московского «Спартака» в адрес Романа Ротенберга.

Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник в Москве на арене «Мегаспорт» в присутствии 9 950 зрителей состоялся пятый матч финальной серии плей-офф МХЛ между «Спартаком» и «СКА-1946». Армейцы одержали победу со счетом 2:1 и сократили отставание в серии — 2−3. На арене находился главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Роман Ротенберг. По ходу встречи болельщики позволяли себе оскорбительные кричалки в адрес специалиста.

«Это здорово, что МХЛ переехала на большие арены. Я играл в НХЛ, в Финляндии, но такое отношение болельщиков в молодежном хоккее, такие кричалки… Мы растим молодежь для российского хоккея, а здесь такое происходит. Конечно, так не подобает. Это хорошо — атмосфера, много болельщиков, ребятам приятно играть в такой атмосфере, но это чуть-чуть перебор, я считаю», — сказал Титов на пресс-конференции.

Шестая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Харламова состоится в четверг в Санкт-Петербурге.