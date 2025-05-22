Молодежка «Спартака» смогла вылететь на матч Кубка Харламова в Петербург

Хоккеисты молодежной команды московского «Спартака», которые не смогли вылететь накануне на шестой матч финала Кубка Харламова со «СКА-1946», отправились в Санкт-Петербург. Об этом сообщили «РИА Новости» и «Матч ТВ» со ссылкой на источники.
Игра запланирована на 19:45 мск.
«Спартак» выиграл первые три матча серии (играется до четырех побед), но потом потерпел два поражения.
Молодежка «красно-белых» в среду из-за введения плана «Ковер» провела больше пяти часов в аэропорту, после чего команду отправили в отель.
В четверг, 22 мая, в московских аэропортах снова несколько раз вводили ограничения на полеты на фоне атак дронов.
РБК направил запрос в ХК «Спартак».