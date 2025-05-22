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Молодежка «Спартака» смогла вылететь на матч Кубка Харламова в Петербург

Молодежка «Спартака» должна была отправиться в Санкт-Петербург еще в среду, но из-за плана «Ковер» пять часов провела в аэропорту и уехала в гостиницу. Матч со «СКА-1946» пройдет в четверг в 19:45 мск.

Источник: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)

Хоккеисты молодежной команды московского «Спартака», которые не смогли вылететь накануне на шестой матч финала Кубка Харламова со «СКА-1946», отправились в Санкт-Петербург. Об этом сообщили «РИА Новости» и «Матч ТВ» со ссылкой на источники.

Игра запланирована на 19:45 мск.

«Спартак» выиграл первые три матча серии (играется до четырех побед), но потом потерпел два поражения.

Молодежка «красно-белых» в среду из-за введения плана «Ковер» провела больше пяти часов в аэропорту, после чего команду отправили в отель.

В четверг, 22 мая, в московских аэропортах снова несколько раз вводили ограничения на полеты на фоне атак дронов.

РБК направил запрос в ХК «Спартак».