Голы, драки и безумный накал. «СКА-1946» вернулся с 0−3 — в финале МХЛ будет седьмой матч!

На этом ничего не закончилось — Амир Нугманов вернул молодёжке СКА преимущество в четыре шайбы, однако «Спартак» реализовал ещё одно удаление хозяев. Делать это пришлось дважды — гол Гаврилова судьи заметили не сразу, а лишь после того, как Лукьянцев забросил максимально очевидную шайбу. Засчитали точный бросок капитана москвичей, оформившего дубль — 5:2.