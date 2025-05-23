Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
24.05
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.50
П2
2.65
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
6
:
Австрия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
США
5
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
5
:
Чехия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Канада
1
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
5
П1
X
П2

«Позор!» Решающий матч МХЛ в Москве перенесли на арену на 1500 зрителей, болельщики негодуют

И их можно понять.

Источник: МХК «Спартак»

В хоккейной болельщицкой среде запустилась волна негодования: решающий матч плей-офф МХЛ между «Спартаком» и «СКА-1946» перенесен из «Мегаспорта» на арену в Сокольниках. Дело в том, что она вмещает всего 1538 человек, а значит, многие не смогут увидеть игру вживую.

В чем причина

Как стало известно «СЭ», красное-белые прислали в МХЛ письмо о том, что клуб не сможет провести седьмой матч финальной серии плей-офф против «СКА-1946», запланированный на субботу, на арене «Мегаспорт» (вместимость — 12 396 человек), а перенесет игру в другой домашний дворец, который находится в Сокольниках. В нем красно-белые играли в регулярном чемпионате и большую часть Кубка Харламова.

Причина переноса — концерт рэп-дуэта HammAli & Navai, который пройдет в «Мегаспорте» вечером в воскресенье. Подготовка к мероприятию займет более суток и не позволит провести встречу на арене в субботу.

Заявление клуба

Позднее в Telegram-канале МХК «Спартак» появилась официальная информация:

«Уважаемые болельщики! В связи с невозможностью проведения матча в ДС “Мегаспорт” седьмой матч финала Кубка Харламова между МХК “Спартак” и “СКА-1946” из Санкт-Петербурга состоится в Ледовом дворце “Сокольники” — в субботу, 24 мая, в 14.00».

Судя по многочисленным реакциям, болельщикам эта новость явно не пришлась по душе. В комментариях в основном негодования:

  • «Позор!»
  • «По всей Москве нет свободных арен? Самое ужасное руководство».
  • «Такой подставы от администрации болельщики не ожидали. Сделали бы хоть что-нибудь для фанов… хоть какой-нибудь экран (просто вариант) для сбора болельщиков и совместного просмотра игры. Это же в ваших интересах. А так получается, мы сидим почти сутки и вообще не понимаем, что будет».
  • «Из-за такого отношения к болельщикам просто противно смотреть на этот бардак. Люди год поддерживают клуб, меняются с работы, чтобы посетить матчи! И вот тебе».

И их эмоции можно понять. После той невероятной атмосферы, которая была в «Мегаспорте» с аудиторией под 10 тысяч человек в предыдущих играх финала, этот ход воспринимается как провал.

О том, что главная арена занята подготовкой к проведению музыкального концерта именно 25 мая, знали еще осенью. Реальных альтернатив с другими вместительными дворцами не нашлось, поэтому выбрали «Сокольники».

При этом были дни, когда в «Мегаспорте» друг за другом играли ХК «Спартак» и ПБК ЦСКА, и тогда обходились без переносов. Арена после хоккея готовилась к баскетболу менее суток, работы велись ночью.

Кроме того, по договору красно-белых с «Мегаспортом», в случае участия главной команды Алексея Жамнова в седьмом матче Кубка Гагарина любой концерт подвинули бы и попросили бы арену не занимать. Однако на игры МХЛ это условие не распространяется.

А что там в серии?

Молодежка «Спартака» победила в трех первых матчах финала, но затем «СКА-1946» смог сравнять счет — 3−3. Во время пятой игры серии был установлен рекорд посещаемости матчей МХЛ в столице (9950 зрителей на арене «Мегаспорт»).

Разборки Москвы и Петербурга продлились дольше выяснений отношений между «Локомотивом» и «Трактором» в плей-офф КХЛ. Обладатель Кубка Харламова определится в субботу.

Леонид Ларин