«Позор!» Решающий матч МХЛ в Москве перенесли на арену на 1500 зрителей, болельщики негодуют

Как стало известно «СЭ», красное-белые прислали в МХЛ письмо о том, что клуб не сможет провести седьмой матч финальной серии плей-офф против «СКА-1946», запланированный на субботу, на арене «Мегаспорт» (вместимость — 12 396 человек), а перенесет игру в другой домашний дворец, который находится в Сокольниках. В нем красно-белые играли в регулярном чемпионате и большую часть Кубка Харламова.