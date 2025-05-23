«Позор!» Решающий матч МХЛ в Москве перенесли на арену на 1500 зрителей, болельщики негодуют

В хоккейной болельщицкой среде запустилась волна негодования: решающий матч плей-офф МХЛ между «Спартаком» и «СКА-1946» перенесен из «Мегаспорта» на арену в Сокольниках. Дело в том, что она вмещает всего 1538 человек, а значит, многие не смогут увидеть игру вживую.
В чем причина
Как стало известно «СЭ», красное-белые прислали в МХЛ письмо о том, что клуб не сможет провести седьмой матч финальной серии плей-офф против «СКА-1946», запланированный на субботу, на арене «Мегаспорт» (вместимость — 12 396 человек), а перенесет игру в другой домашний дворец, который находится в Сокольниках. В нем красно-белые играли в регулярном чемпионате и большую часть Кубка Харламова.
Причина переноса — концерт рэп-дуэта HammAli & Navai, который пройдет в «Мегаспорте» вечером в воскресенье. Подготовка к мероприятию займет более суток и не позволит провести встречу на арене в субботу.
Заявление клуба
Позднее в Telegram-канале МХК «Спартак» появилась официальная информация:
«Уважаемые болельщики! В связи с невозможностью проведения матча в ДС “Мегаспорт” седьмой матч финала Кубка Харламова между МХК “Спартак” и “СКА-1946” из Санкт-Петербурга состоится в Ледовом дворце “Сокольники” — в субботу, 24 мая, в 14.00».
Судя по многочисленным реакциям, болельщикам эта новость явно не пришлась по душе. В комментариях в основном негодования:
- «Позор!»
- «По всей Москве нет свободных арен? Самое ужасное руководство».
- «Такой подставы от администрации болельщики не ожидали. Сделали бы хоть что-нибудь для фанов… хоть какой-нибудь экран (просто вариант) для сбора болельщиков и совместного просмотра игры. Это же в ваших интересах. А так получается, мы сидим почти сутки и вообще не понимаем, что будет».
- «Из-за такого отношения к болельщикам просто противно смотреть на этот бардак. Люди год поддерживают клуб, меняются с работы, чтобы посетить матчи! И вот тебе».
И их эмоции можно понять. После той невероятной атмосферы, которая была в «Мегаспорте» с аудиторией под 10 тысяч человек в предыдущих играх финала, этот ход воспринимается как провал.
О том, что главная арена занята подготовкой к проведению музыкального концерта именно 25 мая, знали еще осенью. Реальных альтернатив с другими вместительными дворцами не нашлось, поэтому выбрали «Сокольники».
При этом были дни, когда в «Мегаспорте» друг за другом играли ХК «Спартак» и ПБК ЦСКА, и тогда обходились без переносов. Арена после хоккея готовилась к баскетболу менее суток, работы велись ночью.
Кроме того, по договору красно-белых с «Мегаспортом», в случае участия главной команды Алексея Жамнова в седьмом матче Кубка Гагарина любой концерт подвинули бы и попросили бы арену не занимать. Однако на игры МХЛ это условие не распространяется.
А что там в серии?
Молодежка «Спартака» победила в трех первых матчах финала, но затем «СКА-1946» смог сравнять счет — 3−3. Во время пятой игры серии был установлен рекорд посещаемости матчей МХЛ в столице (9950 зрителей на арене «Мегаспорт»).
Разборки Москвы и Петербурга продлились дольше выяснений отношений между «Локомотивом» и «Трактором» в плей-офф КХЛ. Обладатель Кубка Харламова определится в субботу.
Леонид Ларин