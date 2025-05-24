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«Спартак» победил «СКА-1946» и стал чемпионом МХЛ

«Спартак» победил «СКА-1946» и стал чемпионом МХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл петербургский «СКА-1946» в решающем, седьмом матче финальной серии Кубка Харламова и стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1) в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Иван Рябов (21-я и 40-я минуты) и Егор Варюшкин (56, 59), а также голами отметились Макар Насретдинов (33) и Степан Тарасенко (53). У петербуржцев шайбы забросили Матвей Короткий (36) и Никита Сураев (57).

Итоговый счет в серии — 4−3. «Спартак» во второй раз стал обладателем Кубка Харламова. Ранее «красно-белые» завоевывали трофей в сезоне-2013/14.