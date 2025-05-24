«Спартак» победил «СКА-1946» и стал чемпионом МХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1) в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Иван Рябов (21-я и 40-я минуты) и Егор Варюшкин (56, 59), а также голами отметились Макар Насретдинов (33) и Степан Тарасенко (53). У петербуржцев шайбы забросили Матвей Короткий (36) и Никита Сураев (57).