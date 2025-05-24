«Спартак» — чемпион МХЛ! Красно-белые вынесли молодёжку СКА в решающем матче!

Часто приходится слышать, что седьмой матч — отдельная история, игра, которая выбивается из ряда. Это утверждение абсолютно справедливо, особенно с учётом того факта, что серия могла закончиться в четырёх встречах, но «СКА-1946» отыгрался с 0−3, сделав мини-чудо.