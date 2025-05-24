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«Спартак» — чемпион МХЛ! Красно-белые вынесли молодёжку СКА в решающем матче!

Московская команда позволила сопернику уйти с 0−3 в серии, но седьмую игру провела безупречно.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Часто приходится слышать, что седьмой матч — отдельная история, игра, которая выбивается из ряда. Это утверждение абсолютно справедливо, особенно с учётом того факта, что серия могла закончиться в четырёх встречах, но «СКА-1946» отыгрался с 0−3, сделав мини-чудо.

В последний раз финал МХЛ заканчивался в семи матчах в 2019 году, тогда «Локо» одолел «Авто» со счётом 1:0, а решающую шайбу забросил Максим Денежкин, нынче играющий как раз в Екатеринбурге.

Этот финал вызвал большой ажиотаж, однако был омрачён неприятной ситуацией — встречу перенесли в маловместительные «Сокольники», которые по посещаемости в разы меньше «Мегаспорта».

Первый период выдался безголевым, обе команды аккуратно играли у своих ворот, а немногочисленные опасные броски парировали Кузьменко и Заврагин.

Зато с самого старта второго отрезка игра раскочегарилась и заиграла самыми яркими красками. Счёт открыл Иван Рябов, который сумел-таки запихать шайбу в ворота с пятака.

У петербуржцев было две попытки поиграть в большинстве, но они не смогли пробить Кузьменко. А затем пропустили и вторую — Заврагин неудачно сыграл по первому броску, и первым на добивании оказался Макар Насретдинов.

В момент, когда ситуация всё больше походила на патовую, на авансцену вышел Матвей Короткий, который броском из дальнего пятака сократил отставание в счёте и дал Петербургу надежду.

Правда, у Ивана Рябова были слегка другие планы — лучший бомбардир нынешнего розыгрыша блестяще сыграл на входе в зону, а затем разложил Заврагина и закатил шайбу в пустые ворота.

Перед третьим периодом петербуржцы поменяли вратаря — вместо Егора Заврагина вышел Павел Мойсевич. В середине финальной двадцатиминутки гости получили возможность поиграть в большинстве, Герман Титов снял голкипера, однако Кузьменко и его команда были непробиваемы. А несколько минут спустя был нанесён финальный удар — Степан Тарасенко эстетически катнул шайбу между щитков Мойсевичу и де-факто закончил матч.

«СКА-1946» дважды безуспешно снял вратаря в концовке, а между пропущенными шайбами сумел забить один гол. Который, впрочем, ничего не решил.

МХК «Спартак» хоть и отдал серию с 3−0, но смог настроиться на решающую встречу и завоевал Кубок Харламова. Первый с 2014 года!

Год назад сын главного тренера «Спартака» Александр Барков оказался в финале НХЛ ровно в такой же ситуации — «Флорида» дала «Эдмонтону» сравнять счёт в серии, ведя 3−0, однако в решающем матче нанесла поражение сопернику. Преемственность от сына к отцу!