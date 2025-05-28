Хоккейный сезон в России завершён! Кубок чемпионов страны — у «Торпедо-Горький»

Перед финалом можно было услышать голоса, которые были недовольны тем, что клубы КХЛ отправляют многих молодых игроков в лигу ниже статусом. Только вот это делается не только и не столько с целью выиграть трофей второго уровня, сколько ради продления сезона молодых игроков — в обычных условиях их просто оставляют тренироваться до талого. Ну, а так Силаев и Артамонов, Пивчулин и Королёв получают лишнюю игровую практику: здесь все фармы почти в равных условиях.