Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.33
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2

Третьяк назвал главную задачу России в хоккее

Третьяк: РФ хочет и дальше передавать ценный опыт начинающим путь в хоккее.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Россия хочет и дальше передавать свой ценный опыт странам, которые начинают большой путь в хоккее.

Третьяк посетил первый международный сбор в Новогорске с участием хоккеистов в возрасте до 25 лет из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Ирана и Сербии.

«Наша главная задача в хоккее как одной из самых сильных держав в этом виде спорта — передавать свой опыт тем странам, которые только начинают свое развитие. В свое время мы передавали опыт и Финляндии, и Швейцарии, которая сейчас играет в финале чемпионата мира. Сейчас у нас прошел первый международный учебно-тренировочный сбор в Новогорске с участием хоккеистов и тренеров из четырех государств. Мы хотим и дальше передавать наш ценный опыт странам, которые начинают большой путь в хоккее», — цитирует Третьяка Telegram-канал ФХР.