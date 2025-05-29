Третьяк назвал главную задачу России в хоккее

«Наша главная задача в хоккее как одной из самых сильных держав в этом виде спорта — передавать свой опыт тем странам, которые только начинают свое развитие. В свое время мы передавали опыт и Финляндии, и Швейцарии, которая сейчас играет в финале чемпионата мира. Сейчас у нас прошел первый международный учебно-тренировочный сбор в Новогорске с участием хоккеистов и тренеров из четырех государств. Мы хотим и дальше передавать наш ценный опыт странам, которые начинают большой путь в хоккее», — цитирует Третьяка Telegram-канал ФХР.