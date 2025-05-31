Перед ним раскланивались даже бомжи, его изводили генералы и путали с космонавтами. Истории о легенде ЦСКА Тихонове

Считается, что хоккей во времена Советского Союза был самым популярным видом спорта в стране. Об этом твердило огромное количество социологов, изучавших общественное мнение в СССР. Этому феномену можно найти простое объяснение. В большинстве городов большую часть времени в году стоял холод, а лето приходило всего на 2−3 месяца. К тому же во второй половине прошлого века разрыв в плане порога входа между футболом и хоккеем был совсем не таким, как сейчас. В настоящее время из-за дороговизны экипировки игра с шайбой очень сильно проигрывает виду спорта, в котором самая большая трата — это бутсы. Поэтому многие дети даже при большом желании не могут заниматься хоккеем. В Советском Союзе такой проблемы не было, поскольку формы не было ни у кого. И все играли тем, чем придется.
Огромную роль в формировании хоккея как народного вида спорта сыграли победы сборной СССР на международной арене. Советская команда пачками выигрывала Олимпиады и чемпионаты мира. Советские граждане, развлечений у которых было не так много, воспринимали все эти победы как личные. А каждый игрок национальной команды для них был настоящим богом. Современники Харламова, Михайлова и других звезд мирового хоккея рассказывали, что хоккеисты национальный команды не всегда могли даже просто сходить в магазин. Поскольку там их чаще всего окружала целая толпа фанатов, жаждущих собственными руками прикоснуться к величию своей страны на мировой арене.
Известность и популярность распространялась не только на хоккеистов, но и на тренеров. Хотя зачастую они являются не столь яркими фигурами, как игроки. Ведь магию на льду, куда и устремлен взор болельщиков, творят именно хоккеисты. А на наставников, стоящих на лавке, мало кто обращает внимание. Однако Виктор Тихонов, само собой, был известен на всю страну. Легендарный специалист два десятка лет проработал у руля национальной сборной и сильнейшей команды эпохи Советского Союза — ЦСКА. Вместе со сборной Виктор Васильевич выиграл три Олимпиады, восемь чемпионатов мира, Кубок Канады и Кубок Вызова. А вместе с московскими армейцами Тихонов 12 раз становился победителем советского первенства и в двух случаях добывал Кубок СССР. С таким послужным списком просто невозможно оставаться темной лошадкой и скромным гением тренерской мысли.
К тому же Тихонова окружали не только победы, но и громкие скандалы. Чего только стоят его выяснения отношений с великими Вячеславом Фетисовым и Игорем Ларионовым. Так что известность Виктора Васильевича в Советском Союзе была на высоком уровне. И изредка это порождало весьма комичные ситуации.
«По-прежнему ли узнают меня люди? Конечно. Даже бомжи раскланиваются: “Здравствуйте, Виктор Васильевич!” Иногда, правда, могут и Вячеславом назвать, как артиста Тихонова, и Тихоном Васильевичем. Привык. Когда в санатории отдыхал, далекие от спорта генералы меня изводили: “Скажите, где мы с вами служили? Лицо у вас знакомое!” Один случай меня удивил. Подходит мужик, хлопает по плечу. “Ну как там?” — спрашивает и показывает пальцем на небо. “Понятия не имею. Я там не был. И не особенно тороплюсь”. Тот ничего не понимает. Оказалось, меня за космонавта принял. Я полдня хохотал», — рассказывал Тихонов в интервью.
Если перейти на язык аллегорий, то в своем любимом деле Тихонов действительно был космонавтом. Он принял сборную СССР в кризисный момент и смог вернуть национальную команду на международный олимп. А московские армейцы, и до прихода Виктора Васильевича коллекционировавшие чемпионства, смогли выйти на совершенно иную высоту. Тем самым убив интригу в чемпионате СССР — кажется, сильнее команды, чем ЦСКА эпохи Тихонова, в истории Советского Союза попросту не существовало.
Максим Самарцев