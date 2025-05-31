Перед ним раскланивались даже бомжи, его изводили генералы и путали с космонавтами. Истории о легенде ЦСКА Тихонове

Считается, что хоккей во времена Советского Союза был самым популярным видом спорта в стране. Об этом твердило огромное количество социологов, изучавших общественное мнение в СССР. Этому феномену можно найти простое объяснение. В большинстве городов большую часть времени в году стоял холод, а лето приходило всего на 2−3 месяца. К тому же во второй половине прошлого века разрыв в плане порога входа между футболом и хоккеем был совсем не таким, как сейчас. В настоящее время из-за дороговизны экипировки игра с шайбой очень сильно проигрывает виду спорта, в котором самая большая трата — это бутсы. Поэтому многие дети даже при большом желании не могут заниматься хоккеем. В Советском Союзе такой проблемы не было, поскольку формы не было ни у кого. И все играли тем, чем придется.