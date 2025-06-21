Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Николай Лемтюгов назначен главным тренером ХК «Торос»

Николай Лемтюгов назначен главным тренером ХК «Торос», сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Чемпионат.com

Николай Лемтюгов назначен главным тренером ХК «Торос», сообщает пресс-служба клуба.

Лемтюгов — воспитанник челябинского хоккея. Начал карьеру в 2004 году в составе ЦСКА, отыграв до этого несколько сезонов за фарм-клуб. В следующем году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 219-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». Сезон-2006/2007 провёл в череповецкой «Северстали», после чего отправился в клуб АХЛ «Пеория Ривермен», где стал одним из лидеров команды. Не сумев пробиться в НХЛ, вернулся в Череповец, где быстро стал играть на прежнем уровне. Затем в карьере игрока были такие клубы КХЛ, как «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Авангард», «Атлант», «Сибирь», «Спартак» и «Трактор».

С сезона-2021/2022 Лемтюгов входил в тренерский штаб «Стальных Лисов» (г. Магнитогорск). Летом 2023 года стал главным тренером МХК «Атлант», который возглавлял до лета 2025 года.