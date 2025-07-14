Вратарь «Амура» отреагировал на предложение учредить в России день Александра Овечкина

— Конечно, конечно! Почему нет? Это легенда хоккея. И он из России, он русский, поэтому здесь, у нас, я думаю, обязательно нужно что-то придумать. Дай бог! — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.