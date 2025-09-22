Игрок Ночной хоккейной лиги умер во время матча

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Защитник «Люблино» Василий Карташов умер во время матча с командой «Белые медведи ЕР» в возрасте 52 лет, сообщается на сайте Ночной хоккейной лиги.
В воскресенье прошла встреча регионального этапа в дивизионе «Лига надежды» между «Люблино» и «Белыми медведями». Согласно информации на сайте турнира, Карташову оказывали помощь врачи дежурной бригады скорой помощи и специализированной реанимационной бригады, однако спасти игрока не удалось. Причины смерти не уточняются.
«Надежный товарищ, отличный хоккеист, душа коллектива — так о нем отзываются партнеры по команде. Скоропостижная утрата — шок не только для одноклубников, игроков Ночной лиги Москвы, но всей нашей хоккейной семьи. Невосполнимая потеря, большая беда, боль от которой навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении Ночной хоккейной лиги.
Карташов выступал в составе команды «Люблино» с 2016 года. За это время хоккеист сыграл 117 матчей и отдал 11 голевых передач.