Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.00
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.00
П2
7.92
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.80
П2
6.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Авангард
6
П1
X
П2

Игрок Ночной хоккейной лиги умер во время матча

Хоккеист «Люблино» Василий Карташов умер во время матча в возрасте 52 лет.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Защитник «Люблино» Василий Карташов умер во время матча с командой «Белые медведи ЕР» в возрасте 52 лет, сообщается на сайте Ночной хоккейной лиги.

В воскресенье прошла встреча регионального этапа в дивизионе «Лига надежды» между «Люблино» и «Белыми медведями». Согласно информации на сайте турнира, Карташову оказывали помощь врачи дежурной бригады скорой помощи и специализированной реанимационной бригады, однако спасти игрока не удалось. Причины смерти не уточняются.

«Надежный товарищ, отличный хоккеист, душа коллектива — так о нем отзываются партнеры по команде. Скоропостижная утрата — шок не только для одноклубников, игроков Ночной лиги Москвы, но всей нашей хоккейной семьи. Невосполнимая потеря, большая беда, боль от которой навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении Ночной хоккейной лиги.

Карташов выступал в составе команды «Люблино» с 2016 года. За это время хоккеист сыграл 117 матчей и отдал 11 голевых передач.