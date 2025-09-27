Пругова — о пренебрежении к женскому хоккею: тенденция ещё присутствует, к сожалению

— Да, такая тенденция, к сожалению, ещё присутствует. Но ценители мужского хоккея должны осознать, что женский хоккей не претендует находиться наравне с мужским, однако имеет право увеличивать свою целевую аудиторию, ведь это дисциплина является олимпийской. Женский хоккей — прекрасный вид спорта, где есть своя красота, страсть, азарт, интрига и нюансы. Кроме того, со льда выходят замечательные, разносторонние девушки, а также тренеры, руководители, хоккейные аналитики.