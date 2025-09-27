Ричмонд
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
0
:
СКА
2
П1
32.00
X
9.75
П2
1.12
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
0
:
Нефтехимик
2
П1
13.50
X
6.10
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
28.09
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Пругова — о пренебрежении к женскому хоккею: тенденция ещё присутствует, к сожалению

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Анна Пругова заявила, что в России есть пренебрежение к женскому хоккею.

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Анна Пругова заявила, что в России есть пренебрежение к женскому хоккею.

— Чувствуете ли вы пренебрежение к женскому хоккею со стороны мужчин?

— Да, такая тенденция, к сожалению, ещё присутствует. Но ценители мужского хоккея должны осознать, что женский хоккей не претендует находиться наравне с мужским, однако имеет право увеличивать свою целевую аудиторию, ведь это дисциплина является олимпийской. Женский хоккей — прекрасный вид спорта, где есть своя красота, страсть, азарт, интрига и нюансы. Кроме того, со льда выходят замечательные, разносторонние девушки, а также тренеры, руководители, хоккейные аналитики.

— Влияет ли на такое отношение мужчин отсутствие силовой борьбы в женском хоккее?

— Думаю, да, я за введение силовой борьбы. Более того, оно уже стало необходимостью. На международных соревнованиях, куда мы рано или поздно вернёмся, уже разрешены контакты «плечо в плечо», всё не так, как раньше, когда любой контакт заканчивался удалением.

ФХР уже работает над тем, чтобы ввести силовую борьбу — «плечо в плечо». Но этот процесс будет поэтапным, так как ЖХЛ — очень молодая лига, где нижняя граница возрастного ценза составляет 15 лет, а верхняя — не имеет ограничений. Для начала необходимо повысить нижний предел возрастного ценза, — приводит слова Пруговой «Спорт день за днём».