Роман Ротенберг рассказал, какие сборные сыграют в Кубке «Первого канала»

В турнире 2024 года тоже участвовали команды «Россия 25» и сборные Белоруссии, Казахстана, а также сборная мира КХЛ, которой руководил Майк Кинэн. Победила «Россия 25». В начале октября было объявлено, что сборная мира КХЛ в этом году не сыграет на турнире.