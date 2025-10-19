Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.75
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.35
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Фетисов назвал себя политиком, сделавшим для России много полезного: «Я узнаваемый, популярный и уважаемый человек»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, являющийся депутатом Госдумы, высказался о своей политической карьере.

Источник: РИА "Новости"

Ранее на этой неделе сообщалось, что у Фетисова есть планы пойти на следующий срок в Госдуму.

"Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Спорт никуда от меня не денется. Но если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное — отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю.

Сейчас на своем избирательном округе, например, запускал школьную лигу. В Подольске при полных трибунах запускали этот проект, благодарили руководство и губернатора Московской области. Это формирование новой спортивной культуры, когда соревнования будут школа на школу и класс на класс. В свое время мое предложение организовать это было одобрено и подхвачено. Теперь мы видим новый проект.

Это как раз воспитание того, чтобы люди не меняли спортивное гражданство и всегда были правильно воспитаны, выступая за честь и под флагом своей страны", — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.