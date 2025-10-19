Фетисов назвал себя политиком, сделавшим для России много полезного: «Я узнаваемый, популярный и уважаемый человек»

Ранее на этой неделе сообщалось, что у Фетисова есть планы пойти на следующий срок в Госдуму.
"Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Спорт никуда от меня не денется. Но если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное — отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю.
Сейчас на своем избирательном округе, например, запускал школьную лигу. В Подольске при полных трибунах запускали этот проект, благодарили руководство и губернатора Московской области. Это формирование новой спортивной культуры, когда соревнования будут школа на школу и класс на класс. В свое время мое предложение организовать это было одобрено и подхвачено. Теперь мы видим новый проект.
Это как раз воспитание того, чтобы люди не меняли спортивное гражданство и всегда были правильно воспитаны, выступая за честь и под флагом своей страны", — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.