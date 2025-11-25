На Кубке Первого канала будет формат 3×3. За три с небольшим года у него уже есть своя история

Особенно важно, что развитие 3×3 идет не только на уровне взрослых или молодежных сборных. Уже два сезона подряд ФХР проводит Первенства России по хоккею 3×3 среди клубных команд и сборных федеральных округов. Это системная работа: сотни юных хоккеистов получают возможность играть в формате, который развивает технику, скорость и мышление с раннего возраста. Такой фундамент дает результат — дети быстрее адаптируются к современным требованиям хоккея, становятся мобильнее и креативнее.