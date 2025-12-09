Ротенберг не вызвал игроков СКА на Кубок Первого канала

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) в своем Telegram-канале назвала состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.
Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Сборная России сыграет с командами Белоруссии и Казахстана. В состав команды вошли представители 15 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Состав выглядит следующим образом:
вратари — Владимир Галкин («Автомобилист»), Максим Моторыгин («Динамо», Москва), Александр Самойлов («Северсталь»), Илья Самсонов («Сочи»);
защитники — Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба — «Автомобилист»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Тимур Ахияров («Сибирь»), Григорий Дронов («Трактор»), Александр Елесин («Локомотив»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Даниил Пыленков («Динамо», Москва), Дамир Шарипзянов («Авангард»);
нападающие — Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (оба — «Северсталь»), Егор Виноградов, Сергей Гончарук (оба — «Торпедо»), Максим Джиошвили, Артем Ильенко (оба — «Динамо», Москва), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба — «Локомотив»), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба — «Металлург»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»), Даниил Гутик («Адмирал»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Илья Сафонов («Ак Барс»).
Сборную «Россия 25» возглавляет Роман Ротенберг. Специалист являлся главным тренером петербургского СКА с января 2022 года до окончания сезона-2024/25. В июле Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо».