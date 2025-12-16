Алексей Ковалев: Какая нам разница, против кого играть

На прошедшем в Новосибирске Кубке Первого канала по хоккею сборная России выиграла у Белоруссии (3:1) и Казахстана (9:0). Незадолго до этого турнира состав помощников главного тренера нашей команды Романа Ротенберга пополнился легендарным нападающим Алексеем Ковалевым, олимпийским чемпионом — 1992, первым русским обладателем Кубка Стэнли (1994 года в составе «Нью-Йорк Рейнджерс»), в 1990—2000-е годы набравшим более 1 тыс. очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
С 2018 года он с перерывом в один сезон тренировал в КХЛ — в 2018—2022 годах в китайском «Куньлуне» (в сезоне-2020/21 в качестве главного тренера), а с лета 2023-го по ноябрь 2025 года ассистировал Алексею Жамнову в московском «Спартаке». В интервью «Известиям» Ковалев поделился впечатлениями от работы в сборной России и объяснил, за счет чего Александр Овечкин смог побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«В “Динамо” Юрзинов практиковал походы в кино и театр»
— На Кубке Первого канала вы впервые работали в штабе сборной России? В этом есть особая специфика по сравнению с клубной деятельностью?
— Да нет, не сказал бы, что здесь есть большое отличие от работы в клубе. Когда я работал в «Куньлуне» и «Спартаке», не раз говорил, что приятно в любом качестве быть на льду, помогать работать с хоккеистами, помогать им прогрессировать. Могу повторить это и сейчас, когда поработал в сборной. Еще был пацаном и мечтал попасть в сборную. И испытал особые чувства, когда это удалось в качестве игрока, когда надевал форму национальной команды. Сейчас были похожие чувства — после того, как оказался в ней уже в качестве тренера.
— Как вам уровень игроков, с которыми работали на Кубке Первого канала?
— Все ребята, собравшиеся в Новосибирске, — основные игроки в своих командах в КХЛ. Так что тут очевидно, что у сборной высокий — приятно, когда видишь это вблизи, находясь внутри команды. Очень интересно работать с этими игроками, что-то подсказывать им на тренировках. Понятно, что у меня видение хоккея было немножко другое, когда я играл, поэтому могу ребятам показать на тренировке и передать определенные вещи, которые они могли не видеть ранее. В этом и интерес работы на таком турнире. Отвечая на ваш первый вопрос, в чем специфика сборной, скажу, что работа такая же интересная, как и в клубах, но в сборной одновременно находятся лучшие игроки страны. И подход к ним должен быть немного другой.
— Достаточно широко обсуждался в СМИ инициированный главным тренером сборной поход всей команды в Новосибирский театр оперы и балета на постановку «Дон Кихот». Роман Ротенберг сослался на опыт Анатолия Тарасова, который старался игроков сборной СССР культурно обогащать. Когда вы попали в сборную в начале 1990-х, Виктор Тихонов что-то подобное практиковал?
— Я в сборной этого не застал — не было у нас тогда возможности ходить в театр. Хотя при Викторе Васильевиче у нас случались совместные походы на Красную площадь. А вот в московском «Динамо» Владимир Владимирович Юрзинов практиковал походы в кино и театр. Это была традиция. И сейчас в сборной стараются эту традицию поддерживать. Может быть, просто тогда времени на это было больше, поскольку игроки сборной вместе тренировались подольше, чем сейчас перед Кубком Первого канала. Но в любом случае подобные мероприятия полезны, поскольку каждому из нас надо развиваться — не только играть в хоккей, но и ходить на балет, в театр, в кино, без разницы куда. Насколько я видел сейчас, всем интересно было в Новосибирске посетить подобную постановку. К тому же это полезно в плане определенного командного сплочения.
— В НХЛ кто-то из тренеров подобное практиковал?
— Нет, в основном мы сами с игроками собирались где-нибудь вместе посидеть. Иногда клубный менеджмент организовывал мероприятия командные в честь каких-либо праздников вроде Нового года, но не могу сказать, что в клубах, где я играл, это постоянно практиковалось.
«Главное, чтобы парни, так и не попавшие на МЧМ, не опускали руки»
— Не так давно Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям начать допуск россиян до молодежных и юниорских турниров. Верите, что скоро это коснется и хоккеистов?
— Я пока не особо читал об этом новости — просто слышал их. Многие обсуждают эту тему. И было бы здорово, если бы скоро наших ребят, наши команды начали допускать до чемпионатов мира.
— Как человек, выигрывавший молодежный чемпионат мира в 1992 году, испытываете особые эмоции от того, что ребята, которым исполнилось по 20 лет, по независящим от себя причинам не получили шанса сыграть на подобном турнире?
— Конечно, очень плохо, что многие ребята потеряли возможность сыграть на таком уровне. Но они всё равно растут, играя в КХЛ, в сборной на том же Кубке Первого канала, кто-то уже добрался до НХЛ. И если уж не на молодежном уровне, то уже на взрослом у них будет возможность попасть в сборную и сыграть на чемпионате мира, куда, я надеюсь, нас рано или поздно допустят. Поэтому главное, чтобы парни, так и не попавшие на МЧМ, не опускали руки и сделали всё, чтобы в будущем попасть на взрослый ЧМ, когда IIHF разрешит нам там играть. Но надеюсь, что молодежной и юниорской сборной России позволят играть на чемпионатах мира по своим возрастам уже в ближайшее время, и наше нынешнее молодое поколение использует этот шанс.
— Трудно будет нашим сборным играть на своих первых ЧМ после бана, вновь привыкать к этому уровню?
— Нет. А что тут привыкать? Какая нам разница, против кого играть? Самое основное — это ориентироваться на себя, а там уже ни под кого подстраиваться не надо. Просто выходишь и, наоборот, получаешь удовольствие от процесса, от того, что у тебя наконец появится возможность помериться силами со сборными других стран, как и раньше.
— Меньше месяца прошло с момента вашего увольнения из «Спартака». Есть варианты трудоустройства в КХЛ?
— Жду предложений, но пока их нет.
«В молодости Овечкин был упертым — лез напролом»
— Одним из главных событий в спортивном мире в заканчивающемся 2025 году стал рекорд Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. У вас есть объяснение, как ему это удалось?
— За счет своей работы. Человек потратил всю свою жизнь, играя в хоккей, оттренировывая свои броски, свои моменты. За счет чего еще такое может быть возможно (улыбается)?
— Когда 20 лет назад впервые его увидели, впервые пересеклись с ним в сборной, чувствовали, что он может сделать такую крутую карьеру?
— У него уже тогда был большой потенциал, очень хороший бросок. Может быть, в то время Саша технически не особо был развит, но хорошей скоростью обладал. Плюс был упертым — лез напролом, мог создать момент из ничего.
— Вы играли в НХЛ, когда Уэйн Гретцки побил предыдущий рекорд, выступали с ним три года в «Нью-Йорк Рейнджерс», но и застали тот период в истории лиги, когда там начинал Овечкин. Когда было сложнее забивать — при Гретцки или Овечкине?
— При всех изменениях в игре, которые были за последние десятилетия, забивать всегда сложно, поэтому не стал бы здесь сравнивать. Правила меняются, но игроки под них тоже перестраиваются. Так что не могу ответить на вопрос, какая из НХЛ была сложнее для нападающих — времен Гретцки или времен Овечкина.
— Когда в 1994 году Гретцки побил рекорд Горди Хоу…
— Я вообще тогда маленький был — только смотрел со стороны на это (улыбается).
— Тогда были мысли, что кто-то может его превзойти при вашей жизни?
— Надолго ничего не бывает. Всегда что-то происходит новое. Просто, когда это произойдет, никто из нас не знает. Но вот с рекордом Гретцки это произошло, и нам довелось стать этому свидетелями.
