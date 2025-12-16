Алексей Ковалев: Какая нам разница, против кого играть

— Я в сборной этого не застал — не было у нас тогда возможности ходить в театр. Хотя при Викторе Васильевиче у нас случались совместные походы на Красную площадь. А вот в московском «Динамо» Владимир Владимирович Юрзинов практиковал походы в кино и театр. Это была традиция. И сейчас в сборной стараются эту традицию поддерживать. Может быть, просто тогда времени на это было больше, поскольку игроки сборной вместе тренировались подольше, чем сейчас перед Кубком Первого канала. Но в любом случае подобные мероприятия полезны, поскольку каждому из нас надо развиваться — не только играть в хоккей, но и ходить на балет, в театр, в кино, без разницы куда. Насколько я видел сейчас, всем интересно было в Новосибирске посетить подобную постановку. К тому же это полезно в плане определенного командного сплочения.