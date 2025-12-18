Ричмонд
1-й период
Автомобилист
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.10
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.42
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
19.12
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.30
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
19.12
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.21
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
19.12
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
19.12
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
19.12
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
19.12
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
19.12
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.10
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
19.12
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Юта
4
П1
X
П2

ХК «Ростов» снялся с чемпионата ВХЛ по хоккею из-за финансовых проблем

Хоккейный клуб «Ростов» заявил о снятии с чемпионата России по хоккею. Клуб находится на последнем месте в турнирной таблице ВХЛ.

Источник: ХК «Ростов»

Хоккейный клуб «Ростов» объявил о снятии с чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства спорта Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В клубе подчеркнули, что проведение хоккейных матчей играет ключевую роль в снятии социальной напряженности в регионе.

«Для региона, граничащего с зоной СВО, хоккейные матчи являются важным фактором снятия социального напряжения. Сохранение профессионального хоккейного клуба “Ростов” в чемпионате России-ВХЛ является важным шагом для развития спорта в регионе и поддержания социального благополучия населения», — заявила пресс-служба.

За годы существования «Ростов» дважды становился победителем Первенства ВХЛ −2 (2017, 2019). С 2019 года клуб является постоянным участником ВХЛ.

В текущем сезоне «Ростов» занимает последнее, 32-е, место в турнирной таблице ВХЛ. После 35 игр на счету команды 23 очка. Следующий матч команда должна была сыграть 20 декабря с хоккейным клубом «Кристалл» в Саратове.