ХК «Ростов» снялся с чемпионата ВХЛ по хоккею из-за финансовых проблем

В текущем сезоне «Ростов» занимает последнее, 32-е, место в турнирной таблице ВХЛ. После 35 игр на счету команды 23 очка. Следующий матч команда должна была сыграть 20 декабря с хоккейным клубом «Кристалл» в Саратове.