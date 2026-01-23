Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.50
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

ФХР назвала неактуальными доводы IIHF в пользу отстранения хоккеистов

IIHF не стала следовать рекомендациям МОК о допуске российских юниоров. Министр спорта Дегтярев сообщил, что это решение оспорят в CAS. В ФХР заявили, что IIHF использует неактуальный и формальный повод для отказа.

Источник: РБК Спорт

Федерация хоккея России (ФХР) выразила разочарование из-за решения совета международной федерации (IIHF), который продлил отстранение российских юниоров как минимум на следующий сезон. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

IIHF сообщила, что возвращение команд России и Белоруссии в следующем сезоне «пока небезопасно» и их реинтеграция может произойти в сезоне 2027/28.

В ФХР заявили, что их не допустили на заседание, и указали, что аргумент IIHF о невозможности обеспечить безопасность турниров в случае допуска России «утратил актуальность, не имеет под собой никаких оснований и является лишь формальным поводом для отказа».

Ранее в четверг министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что ФХР при поддержке Олимпийского комитета России обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), который уже признавал необоснованным отказ в допуске «по соображениям безопасности» в деле саночников.

МОК в декабре рекомендовал снять ограничения для россиян и белорусов в юниорских турнирах, признав, что это «займет время».

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше