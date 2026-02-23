ФХР отстранила от работы трех арбитров за аморальное поведение

«ФХР и ВХЛ категорически осуждают поведение судей после матча между командами “Норильск” и “Омские крылья”, состоявшегося 21 февраля 2026 года. Подобное поведение противоречит кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества. В связи с этим ФХР отстраняет главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного судью Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФХР», — говорится в заявлении лиги.