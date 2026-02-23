Вашингтон
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
24.02
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
24.02
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
24.02
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.25
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
24.02
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Лада
2
П1
X
П2

ФХР отстранила от работы трех арбитров за аморальное поведение

Инцидент с участием судей произошел после матча ВХЛ между «Норильском» и «Омскими крыльями».

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) отстранила от работы главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного арбитра Мирослава Скугарева от работы на соревнованиях под эгидой организации за аморальное поведение. Об этом сообщает пресс-служба Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Отмечается, что инцидент с непозволительным поведением судей произошел после матча ВХЛ между «Норильском» и «Омскими крыльями» (1:3), который прошел 21 февраля.

«ФХР и ВХЛ категорически осуждают поведение судей после матча между командами “Норильск” и “Омские крылья”, состоявшегося 21 февраля 2026 года. Подобное поведение противоречит кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества. В связи с этим ФХР отстраняет главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного судью Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФХР», — говорится в заявлении лиги.