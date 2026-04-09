Матч между «Чайкой» и «Ирбисом» стал самым продолжительным в истории МХЛ

Встреча прошла 8 апреля в Нижнем Новгороде и завершилась в пятом овертайме победой гостей со счетом 3:2. Чистое игровое время матча составило 142 минуты 49 секунд.
Предыдущий рекорд лиги был установлен в марте 2019 года. Тогда встреча между екатеринбургским «Авто» и уфимским «Толпаром» продолжалась 122 минуты 56 секунд. Таким образом, новое достижение превзошло прошлый показатель почти на 20 минут.
Магнитогорский «Металлург» 1 апреля обыграл новосибирскую «Сибирь» в пятом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина и обеспечил себе выход в следующий раунд турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.