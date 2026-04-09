«СКА-1946» впервые с 2016 года вылетел в первом раунде плей-офф МХЛ

«СКА-1946» впервые с 2016 года не смог преодолеть стартовый раунд плей-офф МХЛ. Тогда петербургский клуб на этой стадии уступил череповецкому «Алмазу» (0−3). С того момента команда дважды становилась победителем турнира (2021/22, 2023/24) и дважды проигрывала в финале (2017/18, 2024/25).