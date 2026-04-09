«СКА-1946» впервые с 2016 года вылетел в первом раунде плей-офф МХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Петербургский «СКА-1946» со счетом 2:4 проиграл московской «Красной Армии» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
«Красная Армия» выиграла серию до трех побед со счетом 3−2. В четвертьфинале команда сыграет с действующим победителем турнира московским «Спартаком».
«СКА-1946» впервые с 2016 года не смог преодолеть стартовый раунд плей-офф МХЛ. Тогда петербургский клуб на этой стадии уступил череповецкому «Алмазу» (0−3). С того момента команда дважды становилась победителем турнира (2021/22, 2023/24) и дважды проигрывала в финале (2017/18, 2024/25).